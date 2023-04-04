亞城看板╱玉山科技14日談人工智慧
●AI已成為近年來最新熱門名詞，ChatGPT更是2023最熱話題。美東南玉山科技協會將於14日(周五)上午11時舉辦科技論壇，主題為「翻轉企業—AI人工智慧科技的運用與採納」, 將邀請重量級專家與學者分享經驗與研究，探討AI如何引領與重塑未來市場互動與相應之商業發展。
論壇形式為演講加上Q&A，演講約為2小時，會後將開放交流到下午2時。協會將預備餐點予當天蒞臨現場的嘉賓。
地點：Morgan Stanley, 20F Terminus 100 (3280 Peachtree Rd NE, Atlanta, GA 30305)。
意者可上網報名並繳費：https://reurl.cc/Q4mjGb；若當日不克現場參與，也可報名線上直播：https://reurl.cc/GeQoLd。其他信息可洽：[email protected]。
台灣翻轉大國競爭 17日學術研討會
●駐亞特蘭大辦事處首度與喬治亞理工學院Sam Nunn國際事務學院合辦「Taiwan in the Indo-Pacific Geopolitical Competition」研討會，邀請到台海問題專家—北卡Davidson College副校長Shelley Rigger擔任主講，以及美國前國防部政策次長Michele Flournoy、前北約歐洲盟軍最高司令Phil Breedlove、Sam Nunn系主任Adam Stulberg等重量級專家學者與談。
日期：4月17日(周一)上午10時至下午3時。
地點：Georgia Tech Alumni House (190 North Avenue NW, Atlanta, GA 30313)。活動詳情：https://tinyurl.com/yuefv828。實體活動報名：https://tinyurl.com/2yvhauus；線上觀看報名：https://tinyurl.com/5n7ut52f。
台灣盃高球友誼賽 5月28日揮桿
●喬治亞州台灣高爾夫球協會(TGA)將於5月28日(周日)舉辦台灣盃高爾夫球友誼賽。早上10時開始報到，11時午餐，11時30分團體照，12時準時shortgun。報名費130元，請於5月10號Zelle給Yen Ling Tsao：(678)234-1132。費用包括球賽、練習球、午餐、晩餐(地點另行通知)及摸彩等。報名截止日期：5月20日。
地點：Bear's Best Atlanta Golf Club (5342 Aldeburgh Dr, Suwanee, GA 30024)。(記者林昱瑄)
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