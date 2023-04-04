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教堂山北卡大學傳槍擊 1男中彈受傷

記者王明心╱北卡羅來納州報導
教堂山北卡大學發生槍擊案，使校園安全敲起警鐘。(記者王明心╱攝影)
教堂山北卡大學發生槍擊案，使校園安全敲起警鐘。(記者王明心╱攝影)

教堂山北卡大學(UNC at Chapel Hill)2日發生槍擊案，一名男子中彈受傷。受害者不是學校師生或職工，但槍擊事件發生在大學名下房屋財產，目前已確認嫌犯但尚未被捕到案，事件經過仍在調查。

根據校方官網，2日下午約2時左右，教堂山警察局接到報案，稱學校附近Mason Farm Road上一名男子被槍擊傷。發生槍擊事件的房子並非校園的主要部分，但隸屬大學財產，之前通過一家房地產公司出租。

警方已經確認開槍嫌犯是一名28歲，身高6呎、體重180磅、身穿白色襯衫、黑色褲子和黑色鞋子的黑人男性。警方表示，該槍擊事件似乎是針對特定對象，因此不會對廣泛的校園社區構成威脅。

該校警察局提醒師生職工，看到有人持槍走進建築物時，要快速評估當時情況，做出最佳應對措施。他們提出的評估建議是：

• 如果可能，立即離開房間或區域。如果正在戶外行走，繼續行走並尋求保護。

• 一旦脫離危險，撥打911報警。

• 如果無法離開現場，應該躲起來，但不要躲在可能被困的地方。鎖好門，保持安靜，將手機靜音。

• 和朋友散開，不要聚集在狹小空間內，避免持槍人容易一次瞄準很多人。

• 如果與槍手在同一個房間，不得不與此人對峙時，要變得比以往更具攻擊性，譬如向槍手扔東西、大喊大叫、並告訴自己： 「我會活下去！」

• 當執法人員到達現場時，舉起手、張開手指，然後碰觸地板。不要跑向警察，要順從並冷靜地提供詳細信息。

• 如果被扣為人質，不要有攻擊性。相反地，順從歹徒指令，耐心讓警察進行談判。

該校備有校園槍擊培訓課程，是校園安全工作的一部分。任何有興趣的校園團體都可要求參加培訓，聯繫電話：(919)966-3230，或電郵：[email protected]

槍擊 警察 手機

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