歡迎到喬州 發行4種封面旅遊指南

2023年版的Explore Georgia官方州旅遊指南，有四種不同版本。(ExploreGeorgia.org)

喬治亞州 州長坎普(Brian Kemp)和喬州 經濟發展署旅遊部門日前公布了2023年Explore Georgia官方州旅遊指南，鼓勵人們來喬州旅行。

2023年版的旅遊指南特別推出了四種不同的封面，這也是十多年來該指南首次以多個封面出版。

此四個封面展示了喬州的小鎮、城市、山脈和海灘風光，包括Lumpkin的Providence Canyon州立公園 、Dawsonville的Amicalola Falls州立公園、Jekyll Island的Driftwood海灘和沙凡納(Savannah)的Waterfront風光。

2021年，喬州接待了近1.6億遊客，產生了344億元的直接遊客消費，並為地方與州的稅收帶來超過40億元，總體經濟影響高達645億元。

與2022年相比，Explore Georgia將2023年官方州旅遊指南的發行量增加了50%，以滿足不斷增長的旅行和消費者需求。75萬份指南可通過網站，致電：(800)847-4842，或在九個喬州遊客信息中心，或透過該州的旅遊合作夥伴網路觀看或下載此指南。

有關2023年喬州官方旅行指南的更多訊息，可上網：ExploreGeorgia.org。