南卡限制中國人購地案 送交眾議會財委會

南卡 備受華人 關注、限制對立方國家公民購地置產的S576法案，繼上周在參議會以31：5通過之後，28日送交眾議會財務委員會(Committee on Ways and Means)。

財務委員會是眾議會常設委員會，負責處理與稅收、收入和其他財政有關的事宜。當法案或決議被提交至此，意味該委員會將審查、研究並就法律的財政方面給出建議。該委員會可以、但非必須對法案提出修正意見或舉行聽證會，但最終委員會將根據是否應通過該法案進入下一步程序給出建議。

S576提案旨在限制包括中國在內的五個「對立國」公民、企業和政府在南卡購置土地和房產。提案自2月28日在參議會提出後，就遇到了華人社區的強烈抗議，法案也在一個月之內幾經修改。

截至3月28日晚間公布在州議會網站上的版本，規定如果一個從事商業活動的法人實體，其股票、證券或其他所有權指標中，有單個對立國公民占股10%或以上、或者多名對立國公民占股總和為20%或以上，就屬「由對立國控制的企業」。

對立國公民和由對立國控制的企業不得在南卡購置超過50萬畝的土地和任何房產，也不得從房產中受益；對立國公民如果擁有美國和母國雙國籍則不受該法限制；對立國公民如持有美國綠卡 ，則能購買至多五畝住宅用地；2022年12月31日或之前就已在南卡營運的商業和工業，如需擴張用地可向州長和商務廳長申請；2023年3月23日或以前已經因為州激勵政策而獲得商務廳承諾或提議的企業亦可向州長和商務廳長申請購地置產用以生產營運。

該法案在華人社區廣受關注，討論度之高可謂空前。畢業自Clemson大學的阿莫表示，自己的第一套房子就是在Clemson時買的，那時候還沒有綠卡。如果那時不能買房，難以想像生活質量。也有人表示，南卡這個法案比排華法案還厲害，排華法案當時還給中國人開飯店、洗衣店，但這個法案若不是公民，旅館都不給開，有人直言，此案「準備打官司吧。」