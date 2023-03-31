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喬州議會通過HOPE獎學金得主免大學學費

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
喬治亞州議員們29日針對新財年的州預算拍板定案。圖為喬州州議會。(記者林昱瑄╱攝影)
喬治亞州議員們29日針對新財年的州預算拍板定案。圖為喬州州議會。(記者林昱瑄╱攝影)

喬治亞州議員29日同意了新財年的州預算，其中包括將為所有獲得HOPE獎學金的大學生支付全額學費，同時州府和大學雇員以及公立學校教師將加薪2000元。

眾議會和參議會領導人29日就7月1日開始的新財年325億元州預算簽署了協議。參議會以54票對1票通過該案，隨後眾議會再以170票對3票通過。

連同聯邦和其他資金，該州預計明年將花費近560億元。

喬州的此預算用於教育175萬K-12學生和46萬5000名大學生，安置4萬8000名州囚犯，鋪設1萬8000哩的高速公路，並照顧超過20萬患有精神疾病、發育障礙、吸毒或酗酒者。

該協議還增加了在喬州私立大學就讀的HOPE獎學金得主所獲的金額。

參議會先前提議削減8700萬元的喬治亞州大學系統(University System of Georgia)教學費用，以及1800萬元的大學醫療保險費用。最終協議決定，從USG系統約90億元的預算中收回醫療保險資金，並削減約6600萬元的教學費用。

議員們表示，該大學系統應該用手頭大約5億元現金中的一部分來彌補這一缺口。

議員在一定程度上減少了參議會削減喬州公共廣播(GPB)和奧古斯塔大學喬治亞網絡中心的預算提議。GPB將損失約140萬元的州資金，而網絡中心將損失約320萬元。

議員們同意增加精神健康和成癮治療資金的支出，反映出對這些問題的持續重視。

該協議將再次為州雇員退休系統(Employees Retirement System)中的5萬4000人提供500元的獎金。該計畫中的退休人員的定期生活費用並未增加。

議員們並同意為另外500名智力、發育或身體殘疾者支付家庭服務費用—高於坎普最初提議的250人。該州目前有數千人在等候此類服務。

預算 醫療保險 喬州

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