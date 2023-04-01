作者專業保險經紀人Belinda Shu

保險 捆綁很容易——你需要找一家公司可以提供一條龍的服務。您在一家公司投保的產品越多，您可以獲得的折扣就越大！例如，將汽車 和家庭保險捆綁在一起的客戶最多可節省23%。捆綁的好處如下：

1)節省保費 ：獲得我們的多保單折扣。

2)簡化您的保單管理：捆綁時，您不必與多家公司打交道並節省時間。

3)未來的靈活性：如果您需要添加其他保單，則可能意味著將來可以節省更多。

4)捆綁折扣：房子和汽車保險，汽車和租房者保險，房子和人壽保險，汽車、房屋、出租房和保護傘保險，商業保險折扣等等。

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請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒 (Belinda Shu Agency INC)提供。如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險，請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu 保險代理處不僅是美國家庭保險集團(AMFAM)在GA最大的保險代理處，也是全美亞族最大的保險代理處。累積了豐富驗，為您選擇最合適的保單。