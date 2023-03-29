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杜克-北卡大學峰會 聚焦美中關係

記者王明心／北卡羅來納州報導
史墨客(Hanscom Smith，中)和(左起)UNC活動主席蔣文琦(Violet W. Evans)、南北卡商會會長王晴、杜克活動主席華宇軒(Carlos Hua)、講員協調人泰迪。(記者王明心／攝影)
史墨客(Hanscom Smith，中)和(左起)UNC活動主席蔣文琦(Violet W. Evans)、南北卡商會會長王晴、杜克活動主席華宇軒(Carlos Hua)、講員協調人泰迪。(記者王明心／攝影)

第13屆「杜克-北卡大學中美領袖峰會」(Duke-UNC China Leadership Summit)於3月24至26日在兩校舉行，邀請美中關係領軍人物發表主題演講，包括美國前駐港澳總領事史墨客(Hanscom Smith)和中國駐美國大使館公使徐學淵等10餘位講員，為參加者分析美中關係走向和對國際政治的影響。

史墨客曾是美國駐港澳和上海總領事，也曾在美國在台協會台北辦事處工作，並在多地擔任外交官，現為耶魯大學傑克遜全球事務學院高級研究員。他說最近因為TikTok禁用問題及習近平的莫斯科之行，兩國關係愈形惡化，提醒大家不要只把眼光放在這些新聞熱點上，而是能看到問題的背後。

他說他1998年前剛到上海時，親眼目睹中國的蓬勃發展，當時社會開放，美中關係良好。但當他2012年到北京時，風氣發生變化，與當地人民溝通時，對方常以「不方便」婉拒，一種無形的緊張氣氛瀰漫其間。

去年才離任港澳總領事的他痛心曾經充滿活力，璀璨發光的香港變得沉默黯淡，表示愛國需發自內心，不能靠立法強求。他說中國最大的掙扎是困在自己的體制中，不願改變又缺乏自信。他認為解決方法是追求全球共享的價值觀，與世界同行，不要閉關緊鎖，鼓勵兩校學生能發揮自身力量去改變國家和世界。

徐學淵講座由南北卡華人工商總會(CCCC)會長王晴擔任支持人，不克親自到場的徐透過網路講述中國如何在動盪不定的世界中提供穩定性。她說開放合作是歷史潮流，互利共贏是人們所盼。自改革開放以來，中國每年對全球增長的貢獻率高達30%。中國擁有14億人口的巨大市場，是全球第二大消費市場和第一大網上零售市場，今年將繼續成為全球增長的重要引擎，「動盪世界的穩定之錨」。

她認為美中不合的根本原因是美國曾是全球化的擁護者，中國是經過努力取得長足進步的後來者。老師應該為學生的成功而高興，但美國卻不認同，決心阻止中國進一步發展，關係陷入困境。此情況不符合兩國人民的利益，也違背國際社會的期待，希望美方回歸理性務實的對華政策，美中共同努力，相互尊重，和平共處，在合作共贏基礎上發展雙邊關係。

她向與會學子提出三點期望：一是承擔橋樑作用，通過留學、工作、旅遊等方式增進對彼此了解，促進兩國交流合作；二是開拓創新並推進國際合作，善於利用新興技術，更好地應對全球挑戰；三是開放包容，廣交天下朋友，在相互學習的基礎上發展合作，為全球團結發展注入青春之力。

此活動由杜克政治科學系大四學生華宇軒(Carlos Hua)和北卡大學生物統計系大四學生蔣文琦(Violet W. Evans)帶領31名成員所組成的團隊，經過七個月的籌畫而成。華宇軒曾參與籌辦三屆峰會，看到越來越多人對美中關係及中國研究感興趣，讓

他對雙方關係的未來充滿信心和希望。蔣文琦為團隊的努力感到自豪，大家協力為同學們提供一個可讓美中關係進行建設性對話、探討如何建立更穩定關係的平台。她感謝所有講員和參加者，稱組織這次會議是她難以忘懷的經歷。

美國前駐港澳總領事史墨客(Hanscom Smith) 講述美中關係。(記者王明...
美國前駐港澳總領事史墨客(Hanscom Smith) 講述美中關係。(記者王明心／攝影)
會後講員和參加者交流，參加者也互相認識。(記者王明心／攝影)
會後講員和參加者交流，參加者也互相認識。(記者王明心／攝影)
中國駐美公使徐學淵透過網路講述中美關係。(主辦單位提供)
中國駐美公使徐學淵透過網路講述中美關係。(主辦單位提供)

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