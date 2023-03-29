南卡哥倫比亞國際節 4/1登場
南方規模最大20個室內活動之一的南卡哥倫比亞國際節，今年將於4月1日至2日在哥倫比亞的州立廣場(State Fairground)Cantey廳，舉行為期兩天的活動。
本年度大會的主題是「北美洲」，包括美國，加拿大與墨西哥三國。此外還有其他50多國的移民會到場展示文物並表演包括服飾和歌舞等節目， 並提供各國美食。
大會日前在城中心的第一浸信會舉辦晚會，為今年活動揭開序幕。當晚除了邀請哥市與瑞琪璉郡(Richland)各級官員之外，還有南卡州少數族裔委會會主任Dr. Delores Dacosta到場，不同族裔演藝團體也推出歌舞表演。
哥倫比亞國際節主任Dr. Raj Aluri表示，這是他第28年組織這個活動，儘管年年有困難，但都順利過關舉辦，非常感激郡及各市政府的大力支持，更感謝各族裔合作無間。
活動將於4月1日(周六)上午10時至下午7時，與2日(周日)下午12時至7時舉辦，門票大人7元，18歲以下免費，軍人與符合Title I條件居民也免費。上網預購票券可減免2元。 地址：1200 Rosewood Drive, Columbia, SC 29201。細節可洽International Friendship Ministry：(803)799-3452，或上網查詢：www.cifonline.org。
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