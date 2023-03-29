我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微信龐氏騙局 上萬華人上當 最多損失20萬

金山灣區發生規模3.5地震 華人被震醒 以為做噩夢

南卡哥倫比亞國際節 4/1登場

記者林麗雪／南卡羅來納州報導
41.墨西哥傳統圓裙舞，裙裾飛揚。(記者林麗雪／攝影)
41.墨西哥傳統圓裙舞，裙裾飛揚。(記者林麗雪／攝影)

南方規模最大20個室內活動之一的南卡哥倫比亞國際節，今年將於4月1日至2日在哥倫比亞的州立廣場(State Fairground)Cantey廳，舉行為期兩天的活動。

本年度大會的主題是「北美洲」，包括美國，加拿大與墨西哥三國。此外還有其他50多國的移民會到場展示文物並表演包括服飾和歌舞等節目， 並提供各國美食

大會日前在城中心的第一浸信會舉辦晚會，為今年活動揭開序幕。當晚除了邀請哥市與瑞琪璉郡(Richland)各級官員之外，還有南卡州少數族裔委會會主任Dr. Delores Dacosta到場，不同族裔演藝團體也推出歌舞表演。

哥倫比亞國際節主任Dr. Raj Aluri表示，這是他第28年組織這個活動，儘管年年有困難，但都順利過關舉辦，非常感激郡及各市政府的大力支持，更感謝各族裔合作無間。

活動將於4月1日(周六)上午10時至下午7時，與2日(周日)下午12時至7時舉辦，門票大人7元，18歲以下免費，軍人與符合Title I條件居民也免費。上網預購票券可減免2元。 地址：1200 Rosewood Drive, Columbia, SC 29201。細節可洽International Friendship Ministry：(803)799-3452，或上網查詢：www.cifonline.org。

42.墨西哥的面具老頭舞，非常滑稽搞笑，許多舞者的年紀也很小。(記者林麗雪／攝影...
42.墨西哥的面具老頭舞，非常滑稽搞笑，許多舞者的年紀也很小。(記者林麗雪／攝影)
菲律賓的燭光舞。(記者林麗雪／攝影)
菲律賓的燭光舞。(記者林麗雪／攝影)
哥倫比亞市立芭蕾舞蹈團演出的古典芭蕾。(記者林麗雪／攝影)
哥倫比亞市立芭蕾舞蹈團演出的古典芭蕾。(記者林麗雪／攝影)
43.哥倫比亞市立芭蕾舞蹈社演出的現代舞。(記者林麗雪／攝影)
43.哥倫比亞市立芭蕾舞蹈社演出的現代舞。(記者林麗雪／攝影)
由Esmeralda舞蹈社演出的阿根廷探戈舞。(記者林麗雪／攝影)
由Esmeralda舞蹈社演出的阿根廷探戈舞。(記者林麗雪／攝影)

南卡 墨西哥 美食

上一則

德拉瓦河水源驚傳遭污染 費城民眾瘋搶瓶裝水

下一則

杜克-北卡大學峰會 聚焦美中關係

延伸閱讀

被控謀殺海地總統摩依士 1人認罪並願協助調查盼換減刑

被控謀殺海地總統摩依士 1人認罪並願協助調查盼換減刑
經典賽／美國隊長楚奧特3安3打點 險勝哥倫比亞晉級8強

經典賽／美國隊長楚奧特3安3打點 險勝哥倫比亞晉級8強
經典賽／C組3隊2勝1敗大亂鬥 美國隊存淘汰風險

經典賽／C組3隊2勝1敗大亂鬥 美國隊存淘汰風險
經典賽／水手新秀佛德開轟 英爆冷擊敗哥倫比亞奪賽史首勝

經典賽／水手新秀佛德開轟 英爆冷擊敗哥倫比亞奪賽史首勝
經典賽／國聯防禦率王單局爆 墨延長10局不敵哥倫比亞

經典賽／國聯防禦率王單局爆 墨延長10局不敵哥倫比亞
繁殖太快 哥倫比亞送「古柯鹼河馬」出國控制數量

繁殖太快 哥倫比亞送「古柯鹼河馬」出國控制數量

熱門新聞

亞裔屋主Linda Giang無法開啟自己房子的大門。（取自ABC）

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

2023-03-25 10:15
賓州一間巧克力工廠24日傍晚爆炸。（推特影片截圖）

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

2023-03-24 23:40
未做定期清潔，隨身水瓶可能比馬桶座墊還髒。（取自WaterFilterGuru網站）

自備水瓶「每周應該消毒」否則比馬桶座髒4萬倍

2023-03-24 11:36
伊州鏈球菌性咽喉炎病例增加，衛生官員提醒家長留意。(pexels)

致命鏈球菌性咽喉炎病例增 伊州已5童死亡

2023-03-22 10:47
聯合航空宣布，從2025年起推出芝市區到歐海爾機場的電動飛機服務。(聯航官網)

塞車再見 聯航空中計程機 2025年芝市區飛歐海爾機場

2023-03-28 10:22
化學污染物流入德拉瓦河，費城居民擔心自來水遭到污染，搶購瓶裝水。(美聯社)

德拉瓦河水源驚傳遭污染 費城民眾瘋搶瓶裝水

2023-03-28 17:50

超人氣

更多 >
精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市

精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市
她後院蓋小屋自住 大房出租付所有開銷還有賺頭

她後院蓋小屋自住 大房出租付所有開銷還有賺頭
共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？

共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？
車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄

車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄
美國文化最豐富的十個州 你住的州上榜了嗎？

美國文化最豐富的十個州 你住的州上榜了嗎？