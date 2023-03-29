北卡凱瑞台灣新竹 慶祝結盟姐妹市30年

新竹和凱瑞締結姐妹市30年。(記者王明心／攝影)

北卡 凱瑞(Cary)26日在凱瑞商會慶祝姐妹市協會35周年以及凱瑞與台灣新竹結為姐妹市30周年。北卡僑務委員陳可徵表示，希望藉由這個友好關係，雙方在經濟和文化上能有更多的交流合作。

凱瑞姐妹市協會當天為新加入的土耳其班德瑪(Bandirma)舉行揭牌儀式，並準備護照，讓遊客到五個姐妹市的攤位「旅遊」。台灣僑務榮譽職人員準備小冊子、月曆、胸針、波霸奶茶、水果茶、台灣點心等，和大家分享30周年的喜悅。來自新竹的FASCA家長莊晴文製作海報，介紹新竹科學園區和新竹美食。

凱瑞市議員史密斯(Jack Smith)表示，凱瑞居民來自62個國家，是個文化交融、包容接納之地，不存在和種族有關的歧視 、仇恨、排斥。他回想曾拜訪新竹，接待的高官說自己位高權重，卻罩不住正值青春期的兒子，笑說這個經歷讓他深有世界一家的親切感。儘管語言文化各異，但大家面對的挑戰相同，沒有隔閡。

另一市議員弗蘭茨(Don Frantz)代市長宣讀宣言書，感謝五個來自法國、加拿大、台灣、愛爾蘭、土耳其的姐妹市致力促進國際友好、推動文化欣賞、經濟發展，和教育交流，是搭建理解橋樑、促進全球公民意識的好夥伴。

促成兩地締結姐妹市的功臣當推曾任凱瑞姐妹市委員，現為美中經文協會(CAECA)創會主席的衛高榮。他回憶當時有感於新竹和凱瑞都有科學園區背景，姐夫和當時的新竹市長是至交，而凱瑞市長是他的好友。因著這樣的因緣際會，經過三年奔走努力，兩地在1993年3月29日簽訂締結姐妹市協議。

此後雙方曾多次派員友好訪問，台灣也有數家知名廠商在三角園區設立分公司，供應IBM等多家公司的零組件器材。他因著締結姐妹市有功，獲中華民國 外交部頒贈外交之友紀念獎章。