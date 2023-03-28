北卡洛麗第一公民銀行 收購SVB

第一公民銀行董事長兼首席執行官霍丁(Frank B. Holding,Jr.) 相信此次收購將加強美國銀行體系和經濟。(該行臉書)

以北卡為基地，總部設在首府洛麗的第一公民銀行(First Citizens Bank, FCB)宣布收購矽谷銀行(Silicon Valley Bank, SVB )。後者於3月10日爆發擠兌後倒閉，為美國史上第二大的銀行倒閉事件。

在倒閉後，SVB由聯邦存款保險 公司(FDIC)接管，從27日起，17個分行改掛FCB招牌。自1991年開始擔任FCB顧問的美中經濟文化協會(CAECA)創會主席衛高榮表示對該行信心十足。

FCB 27日在官網上宣布，已從FDIC接管權中購買所有貸款 和一些其他資產，並承擔SVB的所有客戶存款和某些負債。該交易結構是整個銀行的購買，包括損失分攤保險。FCB通過競標過程完成此交易。

董事長兼首席執行官霍丁(Frank B. Holding, Jr.)表示，對FDIC選擇該行處理SVB感到自豪。他說該行擁有125年的財務實力和謹慎貸款聲譽，自2009年以來一直與FDIC合作，協助交易比任何其他銀行都多。他感謝FDIC再次的信任，期待與新客戶建立關係，也相信此次收購將加強美國銀行體系和經濟。

根據FDIC的最新信息，FCB將接管SVB 1100億元的資產、560億元的存款和720億元貸款。 該行將從FDIC獲得可用的信貸額度，還簽訂損失分擔協議，並且不會收購SVB前控股公司SVB Financial Group的任何資產、普通股、優先股、債務或承擔任何其他義務。

自2023年3月27日開始，SVB的17家分行將成為FCB的一個部門，開始營運。客戶可繼續使用他們的支票、銀行卡、ATM，和帳戶線上操作。貸款客戶繼續照常支付貸款。

許多用戶紛紛在FCB臉書留言，有人覺得接手這種爛攤子不是明智決定，考慮換銀行；有人為之辯護，指能得到FDIC信任必有堅強可靠的基礎；有人抱怨打客服電話從沒真人回答，有人提到，其常去的分行去年7月關了，另一人說使用的分行現在只剩得來速服務，ATM還常故障。