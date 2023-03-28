FASCA成果發表 頒發總統志工服務獎

日前參加僑委會影片比賽入圍的FASCA學員們。右起為歐宏偉、范琪君。左起為戴念華、牛中怡。(記者林昱瑄／攝影)

青少年文化大使協會亞特蘭大 分會(FASCA in Atlanta)日前在僑教中心舉行年度成果發表暨招生説明會。當天並頒發了總統志工服務獎(President's Volunteer Service Award)給熱心社區服務的FASCA學員，日前參加僑委會影片比賽入圍 的學員也在活動中受獎。

FASCA亞特蘭大分會諮詢導師戴念華表示，今年FASCA新生培訓將在7月28日至30日，歡迎年齡介於12至17歲的華裔第二代踴躍報名。報名將自4月開始，詳情可上網：https://fascaatlanta.org，或電郵：[email protected]。

學員紛紛上台發表了過去一年來FASCA的各項活動成果，也表演了包括音樂演奏、扯鈴、舞蹈，及舞獅。中午現場並有現做紅豆餅、烤年糕、爆米花和黑松沙士等美食，香氣四溢令來賓們齒頰留香。

FASCA活動過後，亞特蘭大台灣同鄉會(ATAA)及亞特蘭大台美菁英協會(TAP-ATL)舉辦了台灣電影 欣賞「給阿媽的一封信」。該片曾獲2021年台灣國際女性影展首獎，並入圍金馬獎最佳紀錄片。映後，導演陳慧齡也蒞臨現場，與觀眾討論心得並分享電影製作過程。