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FASCA成果發表 頒發總統志工服務獎

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
日前參加僑委會影片比賽入圍的FASCA學員們。右起為歐宏偉、范琪君。左起為戴念華、牛中怡。(記者林昱瑄／攝影)
日前參加僑委會影片比賽入圍的FASCA學員們。右起為歐宏偉、范琪君。左起為戴念華、牛中怡。(記者林昱瑄／攝影)

青少年文化大使協會亞特蘭大分會(FASCA in Atlanta)日前在僑教中心舉行年度成果發表暨招生説明會。當天並頒發了總統志工服務獎(President's Volunteer Service Award)給熱心社區服務的FASCA學員，日前參加僑委會影片比賽入圍的學員也在活動中受獎。

FASCA亞特蘭大分會諮詢導師戴念華表示，今年FASCA新生培訓將在7月28日至30日，歡迎年齡介於12至17歲的華裔第二代踴躍報名。報名將自4月開始，詳情可上網：https://fascaatlanta.org，或電郵：[email protected]

學員紛紛上台發表了過去一年來FASCA的各項活動成果，也表演了包括音樂演奏、扯鈴、舞蹈，及舞獅。中午現場並有現做紅豆餅、烤年糕、爆米花和黑松沙士等美食，香氣四溢令來賓們齒頰留香。

FASCA活動過後，亞特蘭大台灣同鄉會(ATAA)及亞特蘭大台美菁英協會(TAP-ATL)舉辦了台灣電影欣賞「給阿媽的一封信」。該片曾獲2021年台灣國際女性影展首獎，並入圍金馬獎最佳紀錄片。映後，導演陳慧齡也蒞臨現場，與觀眾討論心得並分享電影製作過程。

當天與會的嘉賓還包括了駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處組長李瑞徵、僑教中心主任歐宏偉、僑務委員范琪君及陸復泰等。

活動現場也準備了多樣美味小吃，包括紅豆餅、烤年糕、爆米花和黑松沙士等。(主辦單位...
活動現場也準備了多樣美味小吃，包括紅豆餅、烤年糕、爆米花和黑松沙士等。(主辦單位提供)
榮獲總統志工服務獎的FASCA學員們。(記者林昱瑄╱攝影)
榮獲總統志工服務獎的FASCA學員們。(記者林昱瑄╱攝影)
參與「給阿媽的一封信」電影放映的觀眾們與導演陳慧齡合影。(主辦單位提供)
參與「給阿媽的一封信」電影放映的觀眾們與導演陳慧齡合影。(主辦單位提供)

亞特蘭大 入圍 電影

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