喬州法院案件積壓 法官：因律師短缺

喬治亞州最高法院法官日前表示，該州法院正努力解決因新冠疫情 而造成的案件積壓窘境，而律師短缺是造成該問題的重要原因。

喬州 最高法院首席大法官博格斯(Michael Boggs)日前在州議會演講時，感謝參、眾議員們及州長所提供的資金，幫助法院從疫情衝擊中恢復。但他也提到，人力短缺問題仍舊存在。

博格斯說，儘管面臨挑戰，但喬州司法機構依然強大。他列出多項法院的表現成績，包括透過遠端會議增加民眾接觸法庭的機會、為人口販賣的未成年受害者設立新法庭，以及利用退伍軍人法庭降低該族群的累犯率等。

博格斯也提到律師數量減少的問題，他指出，截至去年12月，檢察官 委員會在全州有43個空缺職位，而2020年7月時只有11個。儘管最近該州立法確保公設辯護人和檢察官的起薪平等，但公設辯護人辦公室仍難以找到足夠律師。

博格斯說，律師短缺減緩了刑事案件的處理進程，許多案件仍待審理，導致人們在等待起訴或審判期間在監獄裡受苦。這個問題在亞特蘭大地區以外和該州農村地區尤為嚴重。

離婚、子女監護和驅逐訴訟等民事案件也受律師短缺的影響。他說，該州的159個郡中，有67個郡的執業律師不超過10人，更有7個農村郡連一個律師都沒有。

博格斯還對法官的安全表示擔憂。他說，「司法系統依賴於法官，而法官在裁決案件時不應感到任何恐懼」。

喬州最高法院日前成立了一個新的司法安全委員會，由高等法院法官Shawn Ellen LaGrua擔任主席，重點關注州法官面臨的安全挑戰。