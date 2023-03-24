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蕭氏餐飲集團總裁 獲頒喬州少數族裔國際企業獎

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
蕭氏餐飲集團(H Restaurant Group)的總裁兼首席執行長蕭柏恩(左)獲得今年GMBA的John Lu國際企業獎。由呂志全(右)頒獎。(汪君璧／攝影)
蕭氏餐飲集團(H Restaurant Group)的總裁兼首席執行長蕭柏恩(左)獲得今年GMBA的John Lu國際企業獎。由呂志全(右)頒獎。(汪君璧／攝影)

喬治亞州少數族裔企業獎(Georgia Minority Business Awards, GMBA)日前向2023年度得主頒獎，以獎勵在績效、公民身份、領導力、道德、多樣性和團隊合作方面表現卓越的少數族裔人士。其中蕭氏餐飲集團(H Restaurant Group)的總裁兼首席執行長蕭柏恩(Joseph Hsiao)，拿下美東南區僑務諮詢委員呂志全贊助的John Lu國際商業獎。

蕭柏恩在亞特蘭大出生長大，從小看著父母經營中式餐館，因此孩童時就嚮往投入餐飲業。他在喬治亞州立大學(GSU)獲得了商業管理學士學位後，曾從事過許多不同領域的工作，包括銷售、客服、行銷宣傳等，行業橫跨零售、遊樂園、電臺、旅館業等，但最終他還是希望擁有自己的企業。

2010年，他和弟弟蕭柏仁(Matthew Hsiao)創立了蕭氏餐飲集團，由最初的兩家早餐店Flying Biscuit Cafe做起，目前已拓展到漢堡、披薩、日式鐵板等不同類型的七家餐廳，員工數量約達270人。

得獎人蕭柏恩(左二起)與妻子Vicki及弟弟Matthew。(汪君璧／攝影)
得獎人蕭柏恩(左二起)與妻子Vicki及弟弟Matthew。(汪君璧／攝影)
蕭柏恩經營的蕭氏餐飲集團，旗下有七家餐廳。圖為該集團最初成立時的兩家早餐店Fly...
蕭柏恩經營的蕭氏餐飲集團，旗下有七家餐廳。圖為該集團最初成立時的兩家早餐店Flying Biscuit Cafe的其中之一。(記者林昱瑄／攝影)

在經營企業之餘，蕭柏恩也積極參與僑社，回饋社區。他除了擔任美東南區僑務促進委員外，也是甘斯維爾臺灣商會的主流亞裔協調組長、喬州餐廳協會(Georgia Restaurant Association)秘書長，以及亞裔餐飲協會會長。他也參與了美國東南區泛亞太裔商會(US Pan-Asian American Chamber of Commerce-Southeast)、卡布郡商會(Cobb Chamber of Commerce)以及喬州預防犯罪倡導協會(Georgia Advocates for Crime Prevention)等組織。

年初蕭柏恩獲得州長坎普(Brian Kemp)聘任加入喬州技術學院系統董事會(State Board for the Technical College System of Georgia)第13選區的運營、財務和規畫委員會(Operations, Finance, & Planning Committee)，同時也是治理、合規和審計委員會(Governance, Compliance, & Audit Committee)成員，協助管理該區的技術學院。

蕭柏恩也常帶領公司參與社區的慈善活動、捐助學校或是教會。日前蕭氏餐飲集團參與了救助海地震災活動，與其他團體齊伸援手，賑濟災民。

蕭柏恩與妻子Vicki育有兩個年幼的孩子。他表示，未來在發展餐飲事業之餘，也會持續與主流社會互動，回饋社區。

呂志全表示，蕭柏恩獲頒此獎實至名歸。他說，蕭不僅年輕，餐飲事業有成，更積極投入僑社並打入主流社會。呂志全說，少數族裔要團結起來，讓主流社會聽到我們的聲音。

在典禮上表演的喬治亞州台灣高爾夫球協會(TGA)成員與亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉...
在典禮上表演的喬治亞州台灣高爾夫球協會(TGA)成員與亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉(中)合影。(汪君璧提供)

喬州 亞裔 喬治亞州

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