銀行連續倒 監管機構：喬州銀行強勁穩健

官員表示，本月稍早雖有包括SVB的美國兩家大型銀行倒閉，但喬治亞州銀行地位仍強勁穩健。(美聯社)

監管銀行的州機構官員21日表示，本月雖有連續美國兩三家大型銀行倒閉，但喬治亞州銀行地位仍強勁穩健。

「全美的銀行業整體狀況仍非常強勁，喬州 尤其如此」，喬州銀行和金融部門(Georgia Department of Banking and Finance)副署長費爾斯(Bo Fears)向州參議會銀行委員會這樣表示。

費爾斯說，導致標誌銀行(Signature Bank)和矽谷銀行(Silicon Valley Bank, SVB )倒閉的問題並未困擾喬州銀行。他並指出倒閉兩行與喬州銀行之間的三個主要區別：

● SVB和標誌銀行的業務高度集中在高科技行業，包括為金融科技公司、支持金融科技的風險資本家和加密貨幣公司提供服務。

而喬州銀行服務並未高度集中在某行業，反而業務十分多元。費爾斯表示，他甚至不知道有哪家喬州特許銀行為加密貨幣公司提供服務。

● SVB和標誌銀行至少90%的存款沒有保險。他說，喬州任何一家銀行的無保險存款都未達到這樣高的比率。

● 與大多數銀行一樣，SVB和標誌銀行大量投資於證券 。

「當利率相對平穩時，沒有甚麼問題，」費爾斯解釋。「但在去年加息時，這就造成了未實現的損失(unrealized losses)—基本上是債券投資組合的賬面損失。」

就在倒閉前，SVB清算了絕大部分的證券投資組合，使得變現後損失達到約18億。而鉅額損失的資訊被公開後，助長了銀行的擠兌和此後的倒閉。

費爾斯指出，大多數銀行的證券投資組合都會如SVB那樣有未實現的損失，但與SVB不同的是，因無變現需要，這些損失尚未實現。「喬州的銀行在會計上通過對沖或其他機制來處理利率風險做得非常好，因此沒有同樣的風險破口。」

此外，自兩家銀行倒閉以來，美聯儲制定了一項計畫，如果銀行需要證券作為抵押品，可提供證券的面值(face value)而非較低的市場金額，以防止類似SVB的情況再次發生。

費爾斯表示，新計畫能進一步保證其他銀行不會面臨SVB和標誌銀行的相同風險。

「這與2008年的經濟衰退非常不同。我對喬州銀行系統的安全性和實力非常有信心。」