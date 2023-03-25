美國平均每年烘乾機引發1.6萬起火災　防患未燃 管道除塵專家Sky Air Duct為您清潔 做好預防工作

每次洗完衣服後順手清潔烘乾機的棉絨收集器，只需花幾秒鐘的時間，卻可保家園安全。(取自FEMA網站)

亞特蘭大 除塵專家Sky Air Duct指出，大家都知道洗衣機和烘乾機可以清潔我們的衣物，但您可知道定期清理洗衣機和烘乾機不僅可以節省電費，特別是烘乾機排氣管需要專業清除棉絨，可為全家免去祝融之災的危險，還可保全家健康平安。

根據美國國家消防協會(National Fire Protection Association)調查，2010年到2014年時全美每年平均每年有 1萬5970起家庭火災源於乾衣機和洗衣機引發，每年造成13人死亡、444人受傷，財物損失高達2億3800萬元。其中，這些火災中的高達92%與乾衣機有關。引發烘乾機火災的主因則是棉絨堆積，阻塞了烘乾機排氣管的風口。

國土安全部聯邦緊急事務管理局官方網站usfa.fema.gov指出，未能清潔乾衣機 (34%) 是家用烘乾衣機起火的主要原因。通常家用烘乾機火災發生在秋季和冬季較多，在 1 月份達到頂峰。因此如果不清除棉絨，烘乾機就會成為火災隱患。

這些安全專家表示，每次使用烘乾機後只要幾秒鐘的時間便可清潔棉絨收集器，但是每年至少清潔一次烘乾機排氣通風口中的棉絨。

現在可將這個問題交給除塵專家Sky Air Duct & Carpet Cleaning公司，讓他們以最新專業設備、敬業精神和合理收費，還您一個清潔溜溜的生活環境，因為「我們是當仁不讓的專家！」

服務亞特蘭大地區已超過10年的Sky Air Duct & Carpet Cleaning公司，由韓裔 許鍾赫(Ben Heo)主理，服務項目包括清潔通風管、烘乾機通風口、煙囪和壁爐、以及地毯清洗。他們的專業員工每天駕駛著裝載強大清潔設備的箱型車，穿梭在亞特蘭大都會 區大街小巷。

許老板指出，清潔烘乾機通風口有四大好處：

第一是節省時間：清潔烘乾機通風口，可讓烘乾衣服時的空氣和濕氣適當排出，從而減少烘乾大量衣物所需的時間。

第二是省錢：乾淨的通風口可以讓烘乾機高效工作，縮短烘乾時間，從而節省電費。此外，衣服翻滾的時間會較少，意味著減少磨損和撕裂，服裝的使用壽命更長，並有可能為省下置裝費。

第三也是最重要的─提高消防安全：烘乾機通風口火災主因是棉絨和碎屑堆積，清除殘留的棉絨和碎屑可大大降低乾衣機著火的機率，保護全家大小及家園的安全。

第四降低健康風險：有時烘乾機的通風口會滋生囓齒動物(老鼠、松鼠等)和鳥巢，特別現在全球流行禽流感，這可能會給人們帶來潛在的健康風險。清潔通風口可以減少可能導致各種健康問題的黴菌、真菌、細菌和病毒的發生。