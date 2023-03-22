全美睡不飽州 阿拉巴馬排第3

全美睡眠充足/不足前十州 製表：記者林昱瑄

根據總部位於亞特蘭大的聯邦疾病控制和預防中心(CDC )最近一項針對全美民眾睡眠狀況的研究指出，東南區的阿拉巴馬州 與喬治亞州，分別以41.2%、38.2%的成人睡眠不足，擠入全美睡眠不足州的前10名排行。

2020年全美睡眠不足的冠軍州由西維吉尼亞州拿下，約有42.8%的成年州民有此症狀。第2至5名依序為夏威夷州 、阿拉巴馬州、肯塔基州及賓州。喬州與俄亥俄州並列第七位，大約有38.2%的成年人睡眠不足。

睡得最好的前五名是科羅拉多、明尼蘇達、佛蒙特州、內布拉斯加州及南達科他州。

CDC建議每位成人每晚應至少有七小時的睡眠。然該報告指出，全美至少有三分之一的成年人睡眠時間少於此建議量。CDC指出，睡眠不足可能導致許多慢性疾病和病症，包括第二型糖尿病、心臟病、肥胖症和抑鬱症等。

而在CDC另一項調查中，在2020-2021年期間，全美的孩童也有約三分之一睡眠不足。

明尼蘇達州的孩子們睡眠最充足。睡眠不足比率最高的是路易斯安納州、密西西比州和阿拉巴馬州。

高中生尤其容易睡眠不足。在2019年CDC對全美9至12年級學生的一項調查中，絕大多數(超過75%)的高中生表示其睡眠時間少於建議的睡眠時數。

若依種族和族裔來分，睡眠的差異顯而易見。成年非裔有43.5%、夏威夷原住民／太平洋島民中有47%的睡眠時間較短。其比率明顯高於白人(30.7%)和亞裔(30.5%)成年人。

兒童方面，非西裔黑人兒童的睡眠不足率 最高，超過50%，而非西裔白人兒童的這一比率僅有28.4%。完整報告可查看：

www.cdc.gov/sleep/index.html。