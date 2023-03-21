世華亞城分會 鼓勵女性提升自信與專業

世華亞特蘭大分會舉辦2023年國際婦女節講座。(記者林昱瑄╱攝影)

為響應國際婦女節，世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大 分會日前舉辦了「國際婦女節講座：看見女力、展現女性新視角」講座，四位榮譽顧問在活動中分享女性如何在主流社會建立自信、提升專業度並有效累積專業經驗。

會長劉秀皇介紹現場嘉賓及四位講者。底克甫郡(DeKalb)土地財產估價審核委員袁曉明(Charlene Fang)首先分享了自己由台灣移民美國，從銀行中國城分行行員開始做起的過程。

她說自己當時雖然英語不佳，但她直言不懼，與當地民眾、社區及政府互動交流，教育亞裔 並服務社區，獲得廣泛支持與認同。

前資深CNN主播Sachi Koto回顧，她從1974年進入廣播電視界到擔任CNN主播長達16年。她說，此一行業以男性主導，爾虞我詐，她身為女性又是亞裔，身在其中面臨許多的辛苦及挑戰。

財產規畫律師Holly Geerdes自2000年代進入法律行業，曾擔任公設辯護人，後在喬州檢察長旗下擔任Director of Capital Appeals。她說，法律界也是以男性為主導，即使她表現優異，薪資上仍無法如實反映。

2006年，不希望自己為他人所定義的她決定創業，創立了Geerdes & Associates(現為Estate Law Center USA)。她鼓勵女性們相互幫助。

中華民國 台灣美國東南區僑務委員范琪君(Ellen Chiang)則分享了自己的成長背景，以及成為房地產企業的會計長(controller)的心得。她說，自信不是與生俱來，而需要後天建立。她鼓勵在座女性不要懼怕改變，更要相信自己的能力，把握每個機會。