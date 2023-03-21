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世華亞城分會 鼓勵女性提升自信與專業

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
世華亞特蘭大分會舉辦2023年國際婦女節講座。(記者林昱瑄╱攝影)
世華亞特蘭大分會舉辦2023年國際婦女節講座。(記者林昱瑄╱攝影)

為響應國際婦女節，世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會日前舉辦了「國際婦女節講座：看見女力、展現女性新視角」講座，四位榮譽顧問在活動中分享女性如何在主流社會建立自信、提升專業度並有效累積專業經驗。

會長劉秀皇介紹現場嘉賓及四位講者。底克甫郡(DeKalb)土地財產估價審核委員袁曉明(Charlene Fang)首先分享了自己由台灣移民美國，從銀行中國城分行行員開始做起的過程。

她說自己當時雖然英語不佳，但她直言不懼，與當地民眾、社區及政府互動交流，教育亞裔並服務社區，獲得廣泛支持與認同。

前資深CNN主播Sachi Koto回顧，她從1974年進入廣播電視界到擔任CNN主播長達16年。她說，此一行業以男性主導，爾虞我詐，她身為女性又是亞裔，身在其中面臨許多的辛苦及挑戰。

財產規畫律師Holly Geerdes自2000年代進入法律行業，曾擔任公設辯護人，後在喬州檢察長旗下擔任Director of Capital Appeals。她說，法律界也是以男性為主導，即使她表現優異，薪資上仍無法如實反映。

2006年，不希望自己為他人所定義的她決定創業，創立了Geerdes & Associates(現為Estate Law Center USA)。她鼓勵女性們相互幫助。

中華民國台灣美國東南區僑務委員范琪君(Ellen Chiang)則分享了自己的成長背景，以及成為房地產企業的會計長(controller)的心得。她說，自信不是與生俱來，而需要後天建立。她鼓勵在座女性不要懼怕改變，更要相信自己的能力，把握每個機會。

當天與會嘉賓還包括了駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍及僑教中心主任歐宏偉，Doraville市長Joseph Geierman、底克甫郡副檢察官Donna Coleman-Stribling、海地領事館公關經理Marie Orlyne Colas等。

會長劉秀皇開場介紹到場嘉賓及四位講者。(記者林昱瑄╱攝影)
會長劉秀皇開場介紹到場嘉賓及四位講者。(記者林昱瑄╱攝影)

亞裔 亞特蘭大 中華民國

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