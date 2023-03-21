喬州眾議會通過 禁未成年性別確認手術

喬州眾議員Karla Drenner日前在眾議會公開反對SB140。她是喬州首位公開的LGBTQ議員。(美聯社)

喬治亞州眾議會上周通過了SB140法案，將禁止18歲以下跨性別 者，進行大多數性別確認手術(gender-affirming surgeries)和激素替代療法(hormone replacement therapies)。這是保守派在全美限制跨性別運動員、性別確認護理和變裝表演等眾多行動的一部分。

該案以96票比75票通過。依照新法案規定﹐醫生仍然可以開藥阻止青春期到來。

由於眾議會委員會上周修改了該法案，使違反法律的醫生可能面臨訴訟或刑事指控，因此該案將返回參議會進行更多辯論。

民主黨眾議員 德倫納(Karla Drenner)淚流滿面呼籲，「對於喬州所有將受到此案負面影響的孩子，我懇請你們不要失去希望、不要放棄、不要自殺」。她2001年加入眾議會時，是南方第一位公開同性戀身份的州議員。她表示，擔心此案會使跨性別青少年的自殺率更高。

反對者指稱，該法案要求醫生違反醫療標準，更進一步傷害跨性別孩童，同時也會阻止父母對孩子的支持。

共和黨 人則否認他們希望任何人受到傷害，他們表示，一直優先考慮兒童的最大利益，希望人們在做決定前能獲得諮詢。支持者堅稱此法案能保護兒童在完全成熟前，不會做出不可逆轉的決定。

提交該法案的共和黨眾議員邦納(Josh Bonner)說，「父母的角色是幫助孩子度過經常過度性化(oversexualized)的困惑社會，並希望幫助孩子在未成熟前，不要面臨可能以後會改變主意的重大決定」。

但民主黨質疑立法者的決定將推翻醫師建議。民主黨眾議員，同時也是醫師的歐曉瑜(Michelle Au)說，「有哪個病人願意其照護是由政客而非醫師來決定？」

同樣身為醫生的共和黨眾議員牛頓(Mark Newton)則說，該州遏制「對於性別不安早期治療的失控擴張」(the uncontrolled expansion of early treatment for gender dysphoria)是對的舉措，「醫生有時確實需要州的參與介入，以盡最大努力保護喬州人民。」

共和黨眾議員韋德(Will Wade)說，兒童獲得此類激素或手術太過容易，從長遠來看已經證明是錯誤的做法。

民主黨人表示，共和黨人正在迎合共和黨選民，以試圖保護自己不會在初選受到挑戰。

目前，法官暫時阻止了限制阿肯色州和阿拉巴馬州跨性別青年治療的法律，反對者表示，喬州此法也終將被聯邦和州法院認定違憲。

迄今為止，密西西比州、猶他州和南達科他州的州長已簽署了類似的法案。