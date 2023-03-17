亞特蘭大中華總會：照顧長者為首要任務

中華總會活動報到現場，當天超過70人與會。(記者張蕙燕╱攝影)

因新冠肺炎疫情久未公開活動的亞特蘭大中華總會(CCFA)，12日下午在杜魯斯(Duluth)的Shorty Howell公園舉辦「見面歡樂會」。會長譚素文宣布該會未來發展方針，其中找尋一個固定場所讓長者參與活動，為近期首要任務。

當天共有超過70人與會，活動由副會長夏忠菁主持。亞特蘭大華僑文教中心主任歐宏偉致詞表示，因著疫情影響，這是他第一次參加中華總會的公開活動，祝福與會大眾健康平安。

中華總會創建人何智達介紹創會經過，是在20世紀90年代由趙增義與甘鑑溱，聯合19個僑團組織「亞特蘭達華僑團體聯合會」，聚集在一起過年過節。隨著各社團各自成長丶壯大，1997年修改組織章程，正式更名為亞特蘭大中華總會，建會主旨在於幫助華人 融入美國社會。

譚素文向與會者宣布今後發展方向，她指出，在到泛亞社區服務中心工作前，便已參與服務社區的中華總會，中華總會主要推動華人公民投票 的工作。如今她已從泛亞退休，擬發展中華總會，繼續為社區服務。

她表示，中華總會不分種族丶地區，來自各方的華人都是服務對象。該會未來發展方向，第一要務為服務長者，尋找活動地點；其次鑒於有些華人英文欠佳，中華總會會幫忙申請社會福利，例如食物券丶保險丶水電費補助等。

她希望中華總會發展起來，作出成績後，可以向政府丶企業申請補助，便可聘用自己的員工，「這是一件偉大的事情，需要大家一起成就中華總會這件偉大的事。」

夏忠菁則強調參與選舉投票的重要性。她說，中華總會沒有黨派傾向，希望大家都能投票，只要亞裔 投票越多，政府才會重視亞裔的存在。

前會長劉紹鵬則介紹了該會組織與現任負責人。