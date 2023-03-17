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亞特蘭大中華總會：照顧長者為首要任務

記者張蕙燕╱亞特蘭大報導
中華總會活動報到現場，當天超過70人與會。(記者張蕙燕╱攝影)
中華總會活動報到現場，當天超過70人與會。(記者張蕙燕╱攝影)

因新冠肺炎疫情久未公開活動的亞特蘭大中華總會(CCFA)，12日下午在杜魯斯(Duluth)的Shorty Howell公園舉辦「見面歡樂會」。會長譚素文宣布該會未來發展方針，其中找尋一個固定場所讓長者參與活動，為近期首要任務。

當天共有超過70人與會，活動由副會長夏忠菁主持。亞特蘭大華僑文教中心主任歐宏偉致詞表示，因著疫情影響，這是他第一次參加中華總會的公開活動，祝福與會大眾健康平安。

中華總會創建人何智達介紹創會經過，是在20世紀90年代由趙增義與甘鑑溱，聯合19個僑團組織「亞特蘭達華僑團體聯合會」，聚集在一起過年過節。隨著各社團各自成長丶壯大，1997年修改組織章程，正式更名為亞特蘭大中華總會，建會主旨在於幫助華人融入美國社會。

譚素文向與會者宣布今後發展方向，她指出，在到泛亞社區服務中心工作前，便已參與服務社區的中華總會，中華總會主要推動華人公民投票的工作。如今她已從泛亞退休，擬發展中華總會，繼續為社區服務。

她表示，中華總會不分種族丶地區，來自各方的華人都是服務對象。該會未來發展方向，第一要務為服務長者，尋找活動地點；其次鑒於有些華人英文欠佳，中華總會會幫忙申請社會福利，例如食物券丶保險丶水電費補助等。

她希望中華總會發展起來，作出成績後，可以向政府丶企業申請補助，便可聘用自己的員工，「這是一件偉大的事情，需要大家一起成就中華總會這件偉大的事。」

夏忠菁則強調參與選舉投票的重要性。她說，中華總會沒有黨派傾向，希望大家都能投票，只要亞裔投票越多，政府才會重視亞裔的存在。

前會長劉紹鵬則介紹了該會組織與現任負責人。

另外，中華總會將在3月25日(周六)下午2時至4時舉辦「自衛課對抗仇恨亞裔行為講座」，地點在泛亞社區服務中心。這是中華總會第三度舉辦該自衛課講座，講員為AAPOG (Asian American Peace Officers of GA)成員。名額有限，請儘早報名：forms.gle/tsJKJj69Z8c2zYvr6。

遊戲優勝者領到一件T裇。(記者張蕙燕╱攝影)
遊戲優勝者領到一件T裇。(記者張蕙燕╱攝影)
會長譯素文(中)說明中華總會未來發展方針，左為副會長夏忠菁。(記者張蕙燕╱攝影)
會長譯素文(中)說明中華總會未來發展方針，左為副會長夏忠菁。(記者張蕙燕╱攝影)
中華總會創建人何智達致詞。(記者張蕙燕╱攝影)
中華總會創建人何智達致詞。(記者張蕙燕╱攝影)
中華總會副會長夏忠菁歡迎大家與會。(記者張蕙燕╱攝影)
中華總會副會長夏忠菁歡迎大家與會。(記者張蕙燕╱攝影)
春寒料峭先做八段錦暖身，前排左三和左四分別為中華總會創建人何智達和僑教中心主任歐...
春寒料峭先做八段錦暖身，前排左三和左四分別為中華總會創建人何智達和僑教中心主任歐宏偉。(記者張蕙燕╱攝影)
僑教中心主任歐宏偉致詞。(記者張蕙燕╱攝影)
僑教中心主任歐宏偉致詞。(記者張蕙燕╱攝影)

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