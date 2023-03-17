南卡禁中國人購地案放寬 持綠卡可買5畝

旁聽的南卡華裔，左起APAPA南北卡分會代表，同時也是哥倫比亞華人協會副會長的王琳、南卡居民Cissy、方美早、方迎禮到場旁聽。(APAPA提供)

南卡 州議會司法委員會14日針對日前提出「禁止包括中國在內的五個對立國的公民和其持股企業購買土地和房產」法案進行討論。在日前聽取華裔 及華企意見後，微調了法案內容，新提案允許對立方國家公民中的美國綠卡持有人在南卡可購買至多五畝土地。

此外，也將增加特批手續，對立方國家公民的持股企業如需購買超過1000畝土地，可經由南卡商務部門特批。

此一提案S576已由司法委員會投票通過，下一步將交由參議會表決。

該提案的贊助者和主要支持者、州參議員梅西 (Shane Massey)說，此案是出於對國家安全的考慮，預防對立國的侵害行為。幾個議員提出的質疑出發點各不同，有的是從法案實際能防範國家安全的可行性上考察；有的從保護當地現有經濟出發，提出南卡應置身於國家紛爭之外，吸引外資，創造就業，不該一刀切的排除某些國家；有的談到世界大國博弈複雜，今天的盟友可能是明天的敵人。

會議當天，包括美國亞太裔公共事務聯盟(APAPA)南北卡分會代表王琳和何明聖等華裔到場旁聽。會後王琳表示，該案聽起來有所讓步，但並沒有改變其歧視性本質，政府和個人還是混為一談。華裔仍要做好準備繼續抗爭。

來自福建的南卡枸杞子餐館老闆方迎禮也帶著女兒方美早旁聽，他說，雖然南卡華人較少，擁有土地者也較少，大家仍要團結，不要被人任意宰割。