Kisoya木曾屋盡享日式美食　Suwanee地道烏冬麵 炸豬排 拉麵 快速休閒自助快餐 無須小費

Kisoya內部裝潢簡潔清爽，自助點餐方式，可免了小費。

一碗看似簡單又質樸的日本 拉麵和烏冬麵，其實潛藏著深厚的底蘊。正值春寒料峭，乍暖還寒的季節，此刻到Suwanee Assi Plaza的Kisoya日式木曾屋拉麵館，在內裝清爽光亮的環境中，點一碗地道的日本拉麵，再咔滋咔滋啃一塊香酥炸豬排，快樂、輕鬆又無負擔地偷得浮生半日閒吧。

更好的是，在各店家藉由小費等隱藏費用暗地漲價時，Kisoya採取快速休閒的自助服務系統，意味著上門消費的食客們無須負擔小費。

開車進入Suwanee Assi Plaza到底左邊拐角，立即可以看到新張的Kisoya，這是由日裔 先生與韓裔 太太攜手開立的專營炸豬排、烏冬麵和拉麵麵館。然而一碗好吃的拉麵，究竟是如何蘊藏深厚功底呢？一碗湯拉麵的基礎元素包含拉麵、湯底和配菜。湯拉麵的美味祕訣在於湯底，而製作細緻的配料和擺盤則是錦上添花，讓拉麵更具吸引力。

據了解，拉麵經典湯底除了豚骨(豬骨湯)、味噌、鹽味和醬油這4種外，還有雞白湯、咖哩、蕃茄湯、牛骨湯等；常用配料則有滷蛋(或近年流行溏心蛋)、魚板、玉米筍、筍乾、蔥花、豬肉片和當地時令蔬菜等。當然，若是再配上一塊Kisoya的招牌炸豬排，那更讓美味加分到了頂點。

店東介紹Kisoya採用非常特別的panko日式麵包粉，這種麵包粉特別從韓國進口，它是用韓國牛奶麵包製成。這種麵包粉沒有明顯的味道，不會「鳩佔鵲巢」地強了食物本身的風頭，並且由於顆粒比較大，質地輕盈充滿空氣感，特別適合用於炸物，吸收的油比較少，烹調後能保持酥脆口感，讓Kisoya的豬排、炸蝦和炸雞等炸物菜餚，口感酥脆好吃。

Kisoya內部裝潢光潔明亮，採取快速休閒的自助服務系統，動線安排清晰。食客點餐時，還可以點選可樂、日本啤酒、清酒以及紅葡萄酒和白葡萄酒，不然也有高端過濾飲水機可以自己倒冰水和熱水喝。然後便可拿著呼叫顯示器，自行找餐桌等候用餐。

另外，Kisoya每天下午 4 時到6時都有歡樂時光(Happy Hour)。大家可以點選脆皮雞肉漢堡，只是這道受歡迎的漢堡限量僅在下午2時到5時供應。