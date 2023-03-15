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北卡女大生董兆穎告別式 親友不捨

記者王明心／北卡羅來納州報導
董兆穎(Joline Tung)短暫卻燦爛的生命於上個月結束。(家屬提供)
董兆穎(Joline Tung)短暫卻燦爛的生命於上個月結束。(家屬提供)

北卡大學學生董兆穎(Joline Tung)2月11日被發現在宿舍內去世，才剛滿23歲又兩天的生命嘎然結束。警方目前仍在調查死因，家人日前為她舉辦告別式，場面哀戚。

董兆穎從2歲到14歲，在美國各地的舞蹈比賽中贏得無數獎項，家裡放滿了她的獎杯獎牌。她曾在電影「指甲」(Nail)中展露表演天分，也曾在加州環球影城的舞台秀上擔任要角。

即使表演和舞蹈課程非常繁忙，董兆穎不曾放鬆學校課業。她15歲就從高中畢業，得到全額獎學金進入教堂山北卡大學化學系就讀。

求學期間，經由曾獲諾貝爾獎的教授指導，在研究領域大放光彩，不但在北卡大學擔任研究助理，也到台灣加入中興大學和中國醫藥大學的研究團隊，在康一龍教授的指導下，發表了三篇有關從表面化學到矽表面移植薄膜等主題的文章，17歲就成為台灣科學研究文章最年輕的第一作者，傑出研究成就為她贏得三項獎項。她生前正在翻譯中興大學高教授的生物技術書籍，即將出版。

年輕閃亮的生命卻忽地隕落，令親友十分悲痛。單獨把她和哥哥帶大的母親表示，她曾經如此不凡，她的告別式也不該平淡制式。

董母用董兆穎的日記內容和平日與家人的傾吐寫成信，表達董兆穎對大家的謝意和思念，在儀式一開始時以人工智能語音播出。父親在告別式中，向愛女獻唱王力宏的「親愛的」，表示「妳永遠是爸爸的寶貝」；母親唱鳳飛飛的「心肝寶貝」，一度泣不成聲，其母對愛女的疼惜和不捨讓每個在場者動容。

北卡大學校長Kevin Guskiewicz、董兆穎美國和台灣的指導教授皆來信表達哀慟。親友也上台表述他們對董兆穎的懷念，大家的共通點是她的善良、體貼、快樂、才華洋溢。期間穿插她跳舞、彈琴的錄影，讓人深深惋惜英才早逝。台福教會弟兄姐妹為她吟唱「奇異恩典」，台灣同鄉會的鄉親也以「萍聚」、「放心去飛」等歌祈願她一路好走。

董兆穎曾在所放的天燈上寫著「一直前進，不要後退」，成為當天安慰親友的話語。 (記...
董兆穎曾在所放的天燈上寫著「一直前進，不要後退」，成為當天安慰親友的話語。 (記者王明心／攝影)
北卡台福教會(上)和北卡台灣同鄉會為她唱歌送別。 (記者王明心／攝影)
北卡台福教會(上)和北卡台灣同鄉會為她唱歌送別。 (記者王明心／攝影)
董兆穎從小才華洋溢，獲獎無數。(家屬提供)
董兆穎從小才華洋溢，獲獎無數。(家屬提供)

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