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北卡州府職位 去除非必要學歷要求

記者王明心／北卡羅來納州報導

北卡州長庫伯(Roy Cooper) 13日發布第278號行政命令，主張技能和經驗勝於學歷，因此將去除州府各類工作中的非必要學位要求，鼓勵更多北卡人民申請州機構職位，幫助州府招聘更多人才。

該命令規定，北卡州人力資源辦公室(OSHR)與內閣機構協調採取一系列措施，幫助更多具有工作經驗和技能的人，在沒有學位的情況下獲得州政府工作。目前許多州機構面臨招聘和留住技術勞動力的挑戰，這些勞動力對政府能否安全和高效運行並提供服務至關重要。

庫伯表示，北卡需要的是能夠完成工作的人才，並非擁有學位才能勝任這些工作。這項命令表明重視工作經驗的價值，不希望因缺乏高等教育學歷而成為進入政府工作的障礙。

根據該行政命令，將在州職位發布中添加一項聲明，闡明直接相關的經驗可替代大多數州工作的教育要求。OSHR和內閣機構將審查目前不允許經驗代替教育的工作分類，以確定是否確實需要學位才能從事這項工作。

目前，大約75%的州工作分類不需要高等教育學位，可以工作經驗代替教育學歷。

州人力資源總監吉布森(Barbara Gibson)說，在類似職位上成功工作的人應該與擁有學位者處於平等地位，希望更多合格的候選人申請州政府職位。庫伯鼓勵所有州、郡和地方政府機構以及私人雇主審查其人力資源政策，消除不必要的就業障礙。

目前北卡州政府職位網站上約有1400個永久和臨時職位，有興趣者可至：https://reurl.cc/eXLyjK，創建線上個人資料，然後申請職位。

如想在州機構尋求臨時工作，可電郵：[email protected]，透過其「臨時解決方案」(Temporary Solutions)提交簡歷，以進入當前和未來的就業人資庫。

臨時工作範圍包括檔案管理員、經理、醫療保健專業人員、範圍廣泛的高技能工作等。據OSHR稱，2022年有537名臨時人員通過「臨時解決方案」，再轉成州機構的永久職位。

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