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喬州新版選民登記系統 上線

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬治亞州新的選民登記系統GARViS現在已在全州上線運行。(記者林昱瑄／攝影)
喬治亞州新的選民登記系統GARViS現在已在全州上線運行。(記者林昱瑄／攝影)

喬治亞州新的選民登記系統現在已在全州上線運行，選舉官員日前表示，此次升級將能確保系統安全並縮短民眾投票時的等待時間。

日前，州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)宣布該登記系統上個月已成功啟動，取代了該州過去10年所用的，以往偶會在高投票率的重載下崩潰的舊系統。

此一新系統被稱為GARViS，全名為喬州註冊選民信息系統(Georgia Registered Voter Information System)，它儲存了該州790萬選民的註冊紀錄，可即時驗證選民資料，並處理缺席選票資訊。

GARViS花費了約400萬元，取代了舊的ElectioNet。ElectioNet在2020年10月提前投票的頭幾天便出現故障，導致選民大排長龍持續數小時。該問題後來已獲得修正，eNet在去年的選舉中並未再次經歷過類似的故障。

格林郡(Glynn)助理選舉主任雷登(Christina Redden)說，新的系統讓選民登記和地址變更時，只要在信息得到驗證後，幾乎可以立即更新。投票後，選民也將能夠在該州的「我的選民」(My Voter Page)頁面上很快看到其選票已被列入計算。此外，新系統的連接更加快速，將能使提前投票的線路保持暢通。

選民登記資訊，將儲存在符合聯邦政府對雲端數據安全要求的遠端服務器上。

GARViS自拉芬斯伯格於2022年1月宣布推出以來，耗時15個月整建後推出。該系統由大型軟體公司Salesforce託管。技術諮詢公司MTX Group Inc.為選務人員們開發了用戶界面。Transform則負責後勤和該計畫的監督。

投票 選民登記 雲端

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