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19華裔志工 獲喬州議會及總統成就獎

記者閻尚恩╱亞特蘭大報導
當天參加華裔志工頒獎典禮的與會者。(記者閻尚恩╱攝影)
當天參加華裔志工頒獎典禮的與會者。(記者閻尚恩╱攝影)

由喬治亞州華裔志工組織(GA Chinese American Volunteers)與Global International Alliance Program舉辦的「慶祝華裔美國志工」(Celebrating Chinese American Volunteers)活動，日前在亞特蘭大市政廳舉行。由喬州州眾議員歐曉瑜(Dr. Michelle Au)頒發喬州議會決議獎(Georgia House Resolution Award)表彰志工們追求真理、公理及民主；美國Global Goodwill文化大使Dr. Lenora Peterson則頒發總統終生成就獎(President's Lifetime Achievement Award)，表彰志工付出奉獻以建立更強大的美國。當天共有19位志工獲獎。

活動首先由仙伯里高中(Chamblee High)學生Daniel Luo與Peirong Gao演唱「奇異恩典」(Amazing Grace)，接著播放喬州聯邦參議員奧賽夫(Jon Ossoff)與沃納克(Raphael Warnock)感謝與祝福全體成員的影片。主持人廖碧蘭教授(Prof. BiLan Liao)帶領全場懷念2021年六名遭槍殺的亞裔女性，並重申反對仇視亞裔。多位民選代表，包括Samuel Park、Long Tran等也上台致詞。

得獎人之一的廖碧蘭表示，她從中國移民美國，努力學習英文取得學位，擔任藝術教授。她提到，美國公民有投票權、中國公民沒有。投票權是捍衛民主、恪遵憲法、彰顯人民心聲、實現所有人美國夢最重要的路徑。

她說，2020年選舉仰賴喬州與全美各地志工利用電話通訊、郵件、撰文及演講推動參與，教育了華裔選民了解歷史及非裔遭遇的種族歧視，也讓大家知道選舉如何直接影響少數族裔，藉此提高華裔選民登記註冊及投票率，共同推動民主運轉。

她在活動中還帶領大家懷念日前因病辭世的得獎者Dawn Wang，感謝她與病魔纏鬥之餘，仍不忘為亞裔權益奮鬥。

得獎人Dongging Shi則說，自己是六四天安門廣場上的靜坐學生，移民美國要捍衛民主與憲法精神三權分立、反對專制極權。

19位得獎志工為Dawn Wang、Dr. Jin Jin、Dr. Lin Piao、Dr. Thomas Dong、Hui Jing、Ning Mosberger-Tang、Dongging Shi、劉亞偉(Dr. Yawei Liu)、Dr. Gang Li、Yuhuan Tang、Elaine (Yiling) Peng、Jay Liang、Byron Chang、Prof. John Israel、Dr. Helen Shih、Deon Hauser、Prof. Xiao Liang Li、Ken Scroggs及廖碧蘭。

喬州州議員歐曉瑜(前排左三)頒發喬州議會決議獎給得獎者。(記者閻尚恩╱攝影)
喬州州議員歐曉瑜(前排左三)頒發喬州議會決議獎給得獎者。(記者閻尚恩╱攝影)
美國Global Goodwill文化大使Dr. Lenora Peterson...
美國Global Goodwill文化大使Dr. Lenora Peterson(前排左一)頒發總統終生成就獎給得獎者。(記者閻尚恩╱攝影)
眾人懷念活動三日前才因病辭世的得獎者Dawn Wang。(記者閻尚恩╱攝影)
眾人懷念活動三日前才因病辭世的得獎者Dawn Wang。(記者閻尚恩╱攝影)

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