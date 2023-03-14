19華裔志工 獲喬州議會及總統成就獎

當天參加華裔志工頒獎典禮的與會者。(記者閻尚恩╱攝影)

由喬治亞州華裔 志工組織(GA Chinese American Volunteers)與Global International Alliance Program舉辦的「慶祝華裔美國志工」(Celebrating Chinese American Volunteers)活動，日前在亞特蘭大市政廳舉行。由喬州 州眾議員歐曉瑜(Dr. Michelle Au)頒發喬州議會決議獎(Georgia House Resolution Award)表彰志工們追求真理、公理及民主；美國Global Goodwill文化大使Dr. Lenora Peterson則頒發總統終生成就獎(President's Lifetime Achievement Award)，表彰志工付出奉獻以建立更強大的美國。當天共有19位志工獲獎。

活動首先由仙伯里高中(Chamblee High)學生Daniel Luo與Peirong Gao演唱「奇異恩典」(Amazing Grace)，接著播放喬州聯邦參議員奧賽夫(Jon Ossoff)與沃納克(Raphael Warnock)感謝與祝福全體成員的影片。主持人廖碧蘭教授(Prof. BiLan Liao)帶領全場懷念2021年六名遭槍殺的亞裔 女性，並重申反對仇視亞裔。多位民選代表，包括Samuel Park、Long Tran等也上台致詞。

得獎人之一的廖碧蘭表示，她從中國移民美國，努力學習英文取得學位，擔任藝術教授。她提到，美國公民有投票權、中國公民沒有。投票權是捍衛民主、恪遵憲法、彰顯人民心聲、實現所有人美國夢最重要的路徑。

她說，2020年選舉仰賴喬州與全美各地志工利用電話通訊、郵件、撰文及演講推動參與，教育了華裔選民了解歷史及非裔遭遇的種族歧視，也讓大家知道選舉如何直接影響少數族裔，藉此提高華裔選民登記註冊及投票率，共同推動民主運轉。

她在活動中還帶領大家懷念日前因病辭世的得獎者Dawn Wang，感謝她與病魔纏鬥之餘，仍不忘為亞裔權益奮鬥。

得獎人Dongging Shi則說，自己是六四天安門廣場上的靜坐學生，移民美國要捍衛民主與憲法精神三權分立、反對專制極權。