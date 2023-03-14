喬州1月增1.6萬職位 失業率3.1%持平

根據喬治亞州勞工 廳上周的數據，該州今年的經濟開局強勁，1月份新增了1萬6600個工作，失業率維持在3.1%的歷史低位。

勞工廳廳長湯普森(Bruce Thompson)表示，該州在疫情爆發前，1月份的工作崗位數目平均都會減少，但今年1月卻逆勢成長。此外，過去一年內，喬州 共增加了15萬9600個工作崗位，旅館業和醫療保健行業的招聘尤其強勁—這兩個行業合計占了本月新增職位近一半。

他說，在過去的12個月裡，喬州經濟以3.5%的速度增長。「喬州繼續在創造就業 方面表現亮眼，同時失業率也是領先全美。」

全美去年的失業率為3.4%，而全美的工作數量在過去一年成長率則為3.2%。

喬州1月份有16萬1750人失業，包括沒有工作但正在積極尋找工作者。此外，喬州還有許多先前未積極找工作者已經重回了1月份的勞動力市場。

湯普森還提到，勞工廳線上工作網站上現有多達12萬9000個職位徵人，其中超過五分之一集中在醫療保健領域，包括許多護理職位。

人力資源公司Express Employment Professionals委託進行的一項民調顯示，將近一半的美國企業招聘經理稱，現有無法填補的空缺職位，而且大多數人資經理表示，他們並未能找到足夠的工作申請人。

根據紐約一家處理就業紀錄的公司Revelio Labs的分析，喬州在工作「緊缺度」(tightness)方面排名全美第15位，即雇主填補職位空缺的難易程度。勞動市場越緊缺，對工人越有利。緊缺度排名第一的就業市場是麻薩諸塞州，該州職位空缺最難填補，雇主找人需要的時間也最長。田納西州則是緊缺度最寬鬆的市場。