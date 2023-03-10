向極低收入孕婦發現金 喬州議會過關

喬治亞州參議會7日批准了一項法案HB129，該案將向極低收入 (extremely low income)的孕婦發放現金，目前全案已送交州長坎普(Brian Kemp)，等州長簽署後執行。

州參議員 以50票對1票通過了該法案。該法允許貧困孕婦在孩子出生前，依據喬州 貧困家庭臨時援助計畫(TNAF)拿到現金援助。但由於該州對於低收入者有嚴格的工作要求和收入準則，估計真正受惠者應不會太多。

坎普和其他支持人士說，這是喬州對婦女分娩前後表達支持的一種方式，希望藉此降低媽媽和嬰兒的死亡率。喬州在去年11月將新手媽媽的白卡(Medicaid)期限，延長到生產後的一整年。

根據美聯社報導，該措施不太可能導致政府花費激增。該州官員在本月稍早的聽證會上表示，目前全州只有不到500人根據TNAF計畫獲得援助。

喬州預算與政策研究機構(Georgia Budget and Policy Institute)則估計大約有300名婦女可能受益。一名已有一個孩子又再次懷孕的婦女每月最多可獲280元。

由於喬州自1990年代加入的州和聯邦工作要求，使得此計畫受益人甚少。該計畫要求符合資格者須每周工作或培訓30小時，且一個三口之家的月收入必須低於784元才有資格獲得TNAF。換句話說，任何收入超過最低工資(每小時7.25元)的人都會超過收入門檻而失去資格。

該計畫規定一個三口之家的最高年收入門檻約為9400元；但每周工作30小時獲最低工資者，一年收入約為1萬1310元。聯邦標準下三口之家的收入貧窮線約為2萬3000元。

該法案將改變喬州規定，允許已領取福利的婦女在再次懷孕時有資格獲得更多福利。共和黨參議員摩爾(Colton Moore)曾試圖修改法案，以凍結再次懷孕婦女的福利但未成功。「我覺得此提案只會激勵更多婦女利用這個系統。我對政府撥款於此感到不舒服。」摩爾說。

參議員以50票對2票否決了摩爾的修正案，共和黨參議員杜根(Mike Dugan)說，摩爾的推論是對女性的侮辱，是「假設這些婦女把自己變成了嬰兒工廠，以賺取每月最低限度的金錢。」

一些民主黨人早些時候表示，該案聽起來不錯，但如果不更新該州自1991年以來一直未曾更動的收入門檻，則對母親們的幫助不大。