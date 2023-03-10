我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華醫馬里布豪宅二度出售 開價6800萬

綁架4美國人引眾怒 墨販毒集團發信道歉、交5兇手跪地

向極低收入孕婦發現金 喬州議會過關

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導

喬治亞州參議會7日批准了一項法案HB129，該案將向極低收入(extremely low income)的孕婦發放現金，目前全案已送交州長坎普(Brian Kemp)，等州長簽署後執行。

參議員以50票對1票通過了該法案。該法允許貧困孕婦在孩子出生前，依據喬州貧困家庭臨時援助計畫(TNAF)拿到現金援助。但由於該州對於低收入者有嚴格的工作要求和收入準則，估計真正受惠者應不會太多。

坎普和其他支持人士說，這是喬州對婦女分娩前後表達支持的一種方式，希望藉此降低媽媽和嬰兒的死亡率。喬州在去年11月將新手媽媽的白卡(Medicaid)期限，延長到生產後的一整年。

根據美聯社報導，該措施不太可能導致政府花費激增。該州官員在本月稍早的聽證會上表示，目前全州只有不到500人根據TNAF計畫獲得援助。

喬州預算與政策研究機構(Georgia Budget and Policy Institute)則估計大約有300名婦女可能受益。一名已有一個孩子又再次懷孕的婦女每月最多可獲280元。

由於喬州自1990年代加入的州和聯邦工作要求，使得此計畫受益人甚少。該計畫要求符合資格者須每周工作或培訓30小時，且一個三口之家的月收入必須低於784元才有資格獲得TNAF。換句話說，任何收入超過最低工資(每小時7.25元)的人都會超過收入門檻而失去資格。

該計畫規定一個三口之家的最高年收入門檻約為9400元；但每周工作30小時獲最低工資者，一年收入約為1萬1310元。聯邦標準下三口之家的收入貧窮線約為2萬3000元。

該法案將改變喬州規定，允許已領取福利的婦女在再次懷孕時有資格獲得更多福利。共和黨參議員摩爾(Colton Moore)曾試圖修改法案，以凍結再次懷孕婦女的福利但未成功。「我覺得此提案只會激勵更多婦女利用這個系統。我對政府撥款於此感到不舒服。」摩爾說。

參議員以50票對2票否決了摩爾的修正案，共和黨參議員杜根(Mike Dugan)說，摩爾的推論是對女性的侮辱，是「假設這些婦女把自己變成了嬰兒工廠，以賺取每月最低限度的金錢。」

一些民主黨人早些時候表示，該案聽起來不錯，但如果不更新該州自1991年以來一直未曾更動的收入門檻，則對母親們的幫助不大。

喬州 參議員 低收入

上一則

華府醫保系統遭駭 國會議員個資被盜

下一則

治安差 芝加哥汽車竊盜案飆升55％ 增幅冠全美

延伸閱讀

NBA／莫蘭特「亮槍」未平 前球星坎普涉槍擊案被捕

NBA／莫蘭特「亮槍」未平 前球星坎普涉槍擊案被捕
挑戰重重 坎普、Rivian續推建廠計畫

挑戰重重 坎普、Rivian續推建廠計畫
喬州65郡無兒科醫生 州長坎普推動培訓

喬州65郡無兒科醫生 州長坎普推動培訓
坎普壯大籌款組織 擬削弱喬州共和黨

坎普壯大籌款組織 擬削弱喬州共和黨
喬州寄養制 聯邦參議員展開調查

喬州寄養制 聯邦參議員展開調查
維州費郡救援隊：土耳其傷亡慘重 令人心碎

維州費郡救援隊：土耳其傷亡慘重 令人心碎

熱門新聞

前往駐芝中領館證件大廳者，需先上網預約號碼。(駐芝中領館官網)

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

2023-03-07 11:57
搬家之前宜慎選搬家公司。（示意圖，Markus Spiske/ Unsplash)

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

2023-03-01 18:45
趁修手機，偷取被害人私密照片。(Cleveland市警方／ABC13)

手機送修後 德州女子智能手表跳出警示 瞬間花容失色

2023-03-08 18:11
新澤西州一名婦女收到驅逐通知卻拒絕離開住家，最終點燃瓦斯燒屋，引起大火身亡。圖為火災現場。(CBS電視台畫面截圖)

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

2023-03-04 09:32
鱷魚被帶走時，鄰居們都來送行。 (Animal World & Snake Farm推特)

當初只是一顆蛋 德州20歲大鱷送回養殖場 飼主鄰居不捨

2023-03-06 18:23
客廳。（Airbnb）

利用貨櫃變出6層豪華樹屋 德州創意男採民宿經營

2023-03-09 22:56

超人氣

更多 >
90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作

90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作
參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日

參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日
世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當
中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」
行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客

行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客