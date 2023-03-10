喬州Vogtle核電廠新反應爐 啟動核分裂

喬治亞州Vogtle核電廠兩個新反應爐中的一個已經開始核分裂。(美聯社)

喬治亞州電力公司(Georgia Power) 6日表示，該州Vogtle核電廠兩個新反應爐中的一個已經開始核分裂，這是全美幾十年來，從零開始建造第一批新的核反應爐，而實現商業營運的關鍵一步。

Vogtle是全美目前唯一興建中的核電廠。隸屬於南方公司(Southern Co.)的喬州 電力表示，營運商在奧古斯塔(Augusta)東南部的Vogtle核電廠反應爐中實現了自持核裂變(self-sustaining nuclear fission)。此過程會產生強烈熱量，將用在蒸汽和旋轉渦輪機上來發電。

2009年，喬州公共服務委員會(Georgia Public Service Commission)批准在Vogtle建造第三和第四座反應爐，第三座反應爐原定於2016年開始發電。但該公司日前表示，三號機組可能在今年5月或6月開始商業運營。預計四號機組將於今年11月至明年3月之間開始商業營運。

第三和第四反應爐的成本原定為140億元，現在則已預計耗資超過300億，這還不包括原始承包商西屋公司(Westinghouse)在破產後支付給業主的36.8億元，總支出超過340億元。

喬州電力表示，三號機組將繼續啟動測試，以證明其先前因故障延誤的冷卻系統和蒸汽供應系統能夠在核反應爐產生的高溫和高壓下工作。之後，營運商會將反應爐連接到電網，並逐漸將其提高到全功率。

喬州電力擁有這兩個新反應爐的少數股權。其餘股份由Oglethorpe電力公司、喬州市政電力局(Municipal Electric Authority of Georgia, MEAG)和道爾頓市(Dalton)所有。Oglethorpe電力公司和MEAG將向喬州、佛州 傑克遜維爾(Jacksonville)、阿拉巴馬州 和佛州狹長地帶(Panhandle)部分地區的合作機構和市政公用事業公司出售電力。

喬州電力的270萬客戶已支付了部分融資成本，且州監管機構已批准在第三台機組開始發電後，每月將費率提高3.78元。剩餘費用將由喬州公共服務委員會稍後決定由誰支付。