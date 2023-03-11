我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大氣河風暴再襲加州 紐森要求總統發布緊急宣告

出現3票反對、8票棄權 李強當選中國新任總理

通風管每年積累40磅以上灰塵和過敏原 Sky Air Duct商業和住宅管道除塵專家 全部清潔溜溜 不再藏污納垢

亞特蘭大工商組
Sky Air Duct清潔過的通風管道。(Sky Air Duct提供)
Sky Air Duct清潔過的通風管道。(Sky Air Duct提供)

亞特蘭大已進入超高標危及健康的花粉四散季節，但屋外的粉塵可以輕易觀測，室内粉塵卻往往被忽視。據科學統計，室內造成的空氣污染平均竟是室外的2到5倍！因為無論是商用建物、辦公室和自家住宅的空調風槽、通風管道、地毯和地板、甚至是清潔衣服的洗衣烘乾機，都是藏污納垢的元凶！

現在可將這個問題交給除塵專家Sky Air Duct & Carpet Cleaning公司，讓他們以最新專業設備、敬業精神和合理收費，還您一個清潔溜溜的生活環境，因為「我們是當仁不讓的專家！」

服務亞特蘭大地區已超過10年的Sky Air Duct & Carpet Cleaning公司，由韓裔許鍾赫(Jong Hyuk Heo)和Anna夫婦主理，服務項目包括清潔通風管、烘乾機通風口、煙囪和壁爐、以及地毯清洗。他們的專業員工每天駕駛著裝載強大清潔設備的箱型車，穿梭在亞特蘭大都會區大街小巷。

研究指出，粉塵隱藏在天花板、牆面、地板內管道，或是煙囪和壁爐，這些清潔工作常常為人們忽視。即使使用空氣清淨機，也只是「鋸箭療傷」，治標不治本。因為據美國國家空氣管道清潔器協會(National Air Duct Cleaners Association)調查，平均房屋通風管每年累積40磅以上灰塵和過敏原，這些粉塵中不光是有害健康的灰塵、污垢、寵物與人類皮屑和碎屑，還有讓人嚴重生病的細菌、病毒、黴菌孢子。而且這些堆積物阻礙空氣在管道中流動，導致空調長時間運轉，耗費更多電力和金錢。

許老板指出，空氣管道用於將空氣從空調HVAC 系統排出和輸送到整個家庭，這些隱藏在牆壁後面的通風管道，是一年四季為整個家庭輸送冷暖空氣的重要通道。他們投資了市場上最新的設備和最好的清潔解決方案，在清潔的同時又確保對全家大小和寵物是安全的。

這名除塵專家建議，通常一戶人家或商家一到兩年要進行管道簡單的清理；3到4年要作大型徹底清潔；但若是家中養有寵物、有吸煙和過敏嚴重者，則得每年至少清潔一次。

他還表示，正確清潔和維護煙囪和壁爐、烘乾機通風口清潔、與地毯清潔，都與身體的健康息息相關。而煙囪、壁爐、烘乾機若是忽略了清理工作，還極有可能發生火災等致命危險。

許氏夫婦說，Sky Air Duct建立在強調家庭價值觀的基礎上：善良、正直和勤奮。「我們相信通過優質的工作和卓越的客戶服務，對待我們的客戶。我們的承包商涵蓋範圍廣泛的服務，並期待幫助您改善或維修您的家。立即聯繫我們，獲取免費報價。」電話：770-376-8000，電郵： [email protected]

Sky Air Duct裝載強大空調管道清潔設備的箱型車，是名副其實的除塵專家。
Sky Air Duct裝載強大空調管道清潔設備的箱型車，是名副其實的除塵專家。
Sky Air Duct幫忙清除日常生活中遭到忽視的室內粉塵。(Sky Air ...
Sky Air Duct幫忙清除日常生活中遭到忽視的室內粉塵。(Sky Air Duct提供)

亞特蘭大 過敏 韓裔

上一則

3/18美國泛宇集團 社安金領取策略分析講座

下一則

桃源集團提供全方位會計報稅服務

延伸閱讀

新研究「逾170兆顆塑膠微粒汙染海洋」 專家：遠比預估更多

新研究「逾170兆顆塑膠微粒汙染海洋」 專家：遠比預估更多
甲流襲多省 發燒門診排長龍…看上醫師已凌晨 囤藥再起

甲流襲多省 發燒門診排長龍…看上醫師已凌晨 囤藥再起
屋崙市府個資被盜 華埠民眾憂消費安全

屋崙市府個資被盜 華埠民眾憂消費安全
專家：Fed會升息直至經濟衰退

專家：Fed會升息直至經濟衰退
洛縣違停罰單多 跟街道清潔有關？

洛縣違停罰單多 跟街道清潔有關？
買不到一年 小甜甜布蘭妮賣洛杉磯豪宅

買不到一年 小甜甜布蘭妮賣洛杉磯豪宅

熱門新聞

前往駐芝中領館證件大廳者，需先上網預約號碼。(駐芝中領館官網)

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

2023-03-07 11:57
趁修手機，偷取被害人私密照片。(Cleveland市警方／ABC13)

手機送修後 德州女子智能手表跳出警示 瞬間花容失色

2023-03-08 18:11
新澤西州一名婦女收到驅逐通知卻拒絕離開住家，最終點燃瓦斯燒屋，引起大火身亡。圖為火災現場。(CBS電視台畫面截圖)

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

2023-03-04 09:32
43歲的麥克瑞曾在2019年因沒有隱蔽槍證攜槍被逮捕。(密西根懲教廳)

密州大槍手遺書公布 連問4個為什麼自己被討厭

2023-03-10 12:18
搬家之前宜慎選搬家公司。（示意圖，Markus Spiske/ Unsplash)

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

2023-03-01 18:45
鱷魚被帶走時，鄰居們都來送行。 (Animal World & Snake Farm推特)

當初只是一顆蛋 德州20歲大鱷送回養殖場 飼主鄰居不捨

2023-03-06 18:23

超人氣

更多 >
網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷

網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷
野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增

野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增
趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任
全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？
引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？

引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？