通風管每年積累40磅以上灰塵和過敏原 Sky Air Duct商業和住宅管道除塵專家 全部清潔溜溜 不再藏污納垢

Sky Air Duct清潔過的通風管道。(Sky Air Duct提供)

亞特蘭大 已進入超高標危及健康的花粉四散季節，但屋外的粉塵可以輕易觀測，室内粉塵卻往往被忽視。據科學統計，室內造成的空氣污染平均竟是室外的2到5倍！因為無論是商用建物、辦公室和自家住宅的空調風槽、通風管道、地毯和地板、甚至是清潔衣服的洗衣烘乾機，都是藏污納垢的元凶！

現在可將這個問題交給除塵專家Sky Air Duct & Carpet Cleaning公司，讓他們以最新專業設備、敬業精神和合理收費，還您一個清潔溜溜的生活環境，因為「我們是當仁不讓的專家！」

服務亞特蘭大地區已超過10年的Sky Air Duct & Carpet Cleaning公司，由韓裔 許鍾赫(Jong Hyuk Heo)和Anna夫婦主理，服務項目包括清潔通風管、烘乾機通風口、煙囪和壁爐、以及地毯清洗。他們的專業員工每天駕駛著裝載強大清潔設備的箱型車，穿梭在亞特蘭大都會區大街小巷。

研究指出，粉塵隱藏在天花板、牆面、地板內管道，或是煙囪和壁爐，這些清潔工作常常為人們忽視。即使使用空氣清淨機，也只是「鋸箭療傷」，治標不治本。因為據美國國家空氣管道清潔器協會(National Air Duct Cleaners Association)調查，平均房屋通風管每年累積40磅以上灰塵和過敏 原，這些粉塵中不光是有害健康的灰塵、污垢、寵物與人類皮屑和碎屑，還有讓人嚴重生病的細菌、病毒、黴菌孢子。而且這些堆積物阻礙空氣在管道中流動，導致空調長時間運轉，耗費更多電力和金錢。

許老板指出，空氣管道用於將空氣從空調HVAC 系統排出和輸送到整個家庭，這些隱藏在牆壁後面的通風管道，是一年四季為整個家庭輸送冷暖空氣的重要通道。他們投資了市場上最新的設備和最好的清潔解決方案，在清潔的同時又確保對全家大小和寵物是安全的。

這名除塵專家建議，通常一戶人家或商家一到兩年要進行管道簡單的清理；3到4年要作大型徹底清潔；但若是家中養有寵物、有吸煙和過敏嚴重者，則得每年至少清潔一次。

他還表示，正確清潔和維護煙囪和壁爐、烘乾機通風口清潔、與地毯清潔，都與身體的健康息息相關。而煙囪、壁爐、烘乾機若是忽略了清理工作，還極有可能發生火災等致命危險。