閩福 Min Food中餐正式上路 原百福大道餐廳更名 新鮮 健康 美味 中餐和素食新品多 還可享優惠

高品質鮑魚撈飯。(綠色海洋提供)

位於喬治亞州 Doraville百福大道(Buford Highway)的「I LUV PHO & GREEN OCEAN ASIAN CUISINE」亞洲傳統美食 餐廳，現在正式改名為閩福亞洲傳統美食餐廳(Min Food Asian Traditional Cuisine)。東主感謝食客們一直以來的支持與關注，餐廳更名為「閩福」是為了在越南 傳統美食之外，提供更多的新鮮、健康、又美味的中餐閩菜菜系及素食特色菜。

為了回饋大眾的支持，東主宣布，自即日起到閩福餐廳用餐，點用聚春園佛跳牆新菜可享折扣40%；麵類餐點換為聚春園水晶粉，則可享20%折扣。

閩福餐廳的東主，同時也是臻盈|綠色海洋食品公司和展示廳的負責人。她說，「雖然我們改變餐廳名稱，但是我們的老闆仍然是同一個人。我們一直致力於提升和提高菜品的品質和多樣性，並專注於亞洲傳統美食的分享。」

她表示，臻盈|綠色海洋一直秉承著新鮮、健康、美味的原則，不斷探索食材的天然本質，為大眾提供健康、美味的食品。閩福餐廳的各種越南傳統美食和中餐特色菜等，都是由綠色海洋食品甄選的原產地的食材。

也就是說，閩福是綠色海洋食品的中央廚房，喜愛美食的食客可以在閩福品嚐到由綠色海洋甄選的原產地產品。最特別的是，綠色海洋是中國福建百年名店「聚春園」，在北美地區的獨家銷售部門，這兒可以吃到聚春園原汁原味的經典閩菜─佛跳牆。這道名菜兩次被中國商務部授予「中華老字號」稱號，「聚春園佛跳牆製作技藝」更榮列中國國家級非物質文化遺產。閩福為了向大眾推廣聚春園佛跳牆，堂吃可享六折的優惠，外帶也可享折扣。

在閩福還可吃到聚春園水晶粉馬鈴薯粉條系列菜品，如香茅炒土豆粉條、閩師傅紅燒牛肉粉、 閩師傅牛肉酸辣粉等。據了解，聚春園的水晶寬粉，是採用甘肅優質馬鈴薯(又稱土豆)，全程無明礬，無防腐劑，又是低血糖生成指數食物，是一款健康且放心的主食替代品。

東主表示，現在凡是在閩福點選各湯(炒)麵、越南米粉，將麵或米粉換為聚春園水晶粉，都可享八折優待。

臻盈|綠色海洋還致力將閩福打造為健康飲食園地，推出豐富的素食菜品，從素麵，前菜，素湯，飯類，家常閩菜，到三明治，各類素食一應俱全。素食三明治還有買五送一的優惠。

東主說，所有的努力，都是「我們真誠地感謝您一直以來的支持，我們期待在“閩福”中繼續為您帶來美食的享受。」

店東為了向消費食者展現最好的美食和服務，現在公開招聘服務員與企枱，熟手優先，要求會說基本英語。有意者可電：470-772-9942。