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南卡限制華企購地置產法案聽證會 華裔積極發聲

記者李君蘭／南卡羅來納州即時報導
部分到場的華裔代表合影。(APAPA南北卡分會提供)
部分到場的華裔代表合影。(APAPA南北卡分會提供)

南卡州議會7日下午舉行小組委員會的聽證會，就日前提出對中國人置產設限的法案S576和S392修正案聽取民眾意見。對此，南北卡地區華人積極組織，短短不到10小時內，便號召到了40多名華裔和數個華企代表到現場作證發言，很多人更是驅車二、三個小時前往。不能到場的也有人給議員寫信，或者登入線上直播關注該案，希望盡最大努力阻止此一歧視性法案進入下一程序。

該提案對現有法規SC Code § 27-13-30的術語進行了新的定義，將「由對立方國家控制的企業」定義為包括由對立方國家公民全資或佔股10%及以上的企業在內，且將對對立方國家公民全資或者佔股10%及以上企業購買土地的限制，由原來的50萬畝降至1000畝，並規定只要是對立方國家公民佔股的企業，在南卡州範圍內就不得從任何房產中獲得利益。

聽證會上，家族式華企孫氏纖維(Sun Fiber)財務總監Liz許表示，擔心企業未來擴張會受限。她說，該公司接下來第二階段的發展在現有場地，將為南卡提供超過100個工作。然未來幾個階段的擴張，肯定需要買地置產，「這種法案推出讓人很擔憂，甚至擔心將來會不會把我們的土地也拿走」。

中美製造商聯盟創始人漆容則表示，外國人來到南卡，只要沒做壞事，若只是想做生意，就應當讓他們做。

APAPA南北卡分會理事范伊立說，疫情以來見證了太多對亞裔的仇恨，這項提案勢必加劇此情況，破壞亞太島民社區的經濟貢獻。

到場作證發言的還有來自巨石集團等其他企業及組織的代表，也有很多行業的華裔代表，包括大學教授、中小學老師、律師、政府職員等，大家都對該法表示擔憂，認為不應將某些國家和來自該國的個人等同掛鉤。它們表示，該法案是對自由貿易法則的破壞，是對某些國家的人民的歧視，更會加深亞裔仇恨。

州參議員Marlon Kimpson表示，在考慮國家安全的前提下，同時應考慮到現在全球化的程度和自由市場的需求，也希望能有更多南卡外企能發出聲音。州議員Billy Garrett則請大家注意最近發生在美中之間的事件，比如氣球事件、知識產權問題等，指出需要有人來為美國考慮。

會議結束時，聽證會主席、州參議員Shane Massey提議下周再次召開小組委員會聽證會進行討論，也可投票決定是否提交給全體參議會會議。

APAPA南北卡分會理事、哥倫比亞華人協會副會長王琳表示，當天華裔踴躍出席是個好的開始，但後面的路還很長，大家仍要繼續團結，發動更多的企業發聲，以阻止法案進入下一步進程。

來自克萊門森的龍先生(音譯)展示他裝修出租房時穿的髒褲子，他說法案中寫明對立國公...
來自克萊門森的龍先生(音譯)展示他裝修出租房時穿的髒褲子，他說法案中寫明對立國公民的企業不得從房產中受益，那「我這個小地主還能收租嗎？」(網絡直播視頻)
孫氏纖維CFO Liz許發言表示對法案的擔憂。(網絡直播視頻)
孫氏纖維CFO Liz許發言表示對法案的擔憂。(網絡直播視頻)
APAPA南北卡分會主席朱超威(右)向州參議員Shane Massey，諮詢該法...
APAPA南北卡分會主席朱超威(右)向州參議員Shane Massey，諮詢該法案下一步的程序。(APAPA南北卡分會提供)
來自製造業、教育界、餐飲業、律師界、房地產業等多個行業的華裔均出席發聲，反對歧視...
來自製造業、教育界、餐飲業、律師界、房地產業等多個行業的華裔均出席發聲，反對歧視性法案。(APAPA南北卡分會提供)
帶著繈褓中的孩子參會的中文教師王靜茹(右)。她說發聲是為了未來孩子們能在公平公正...
帶著繈褓中的孩子參會的中文教師王靜茹(右)。她說發聲是為了未來孩子們能在公平公正的社會環境下生活。(APAPA南北卡分會提供)
中美製造商聯盟創始人漆容(右)聯繫了多家企業一同前往聽證會。(APAPA南北卡分...
中美製造商聯盟創始人漆容(右)聯繫了多家企業一同前往聽證會。(APAPA南北卡分會提供)

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