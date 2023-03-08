南卡限制華企購地置產法案聽證會 華裔積極發聲

部分到場的華裔代表合影。(APAPA南北卡分會提供)

南卡 州議會7日下午舉行小組委員會的聽證會，就日前提出對中國人置產設限的法案S576和S392修正案聽取民眾意見。對此，南北卡 地區華人積極組織，短短不到10小時內，便號召到了40多名華裔 和數個華企代表到現場作證發言，很多人更是驅車二、三個小時前往。不能到場的也有人給議員寫信，或者登入線上直播關注該案，希望盡最大努力阻止此一歧視性法案進入下一程序。

該提案對現有法規SC Code § 27-13-30的術語進行了新的定義，將「由對立方國家控制的企業」定義為包括由對立方國家公民全資或佔股10%及以上的企業在內，且將對對立方國家公民全資或者佔股10%及以上企業購買土地的限制，由原來的50萬畝降至1000畝，並規定只要是對立方國家公民佔股的企業，在南卡州範圍內就不得從任何房產中獲得利益。

聽證會上，家族式華企孫氏纖維(Sun Fiber)財務總監Liz許表示，擔心企業未來擴張會受限。她說，該公司接下來第二階段的發展在現有場地，將為南卡提供超過100個工作。然未來幾個階段的擴張，肯定需要買地置產，「這種法案推出讓人很擔憂，甚至擔心將來會不會把我們的土地也拿走」。

中美製造商聯盟創始人漆容則表示，外國人來到南卡，只要沒做壞事，若只是想做生意，就應當讓他們做。

APAPA南北卡分會理事范伊立說，疫情以來見證了太多對亞裔的仇恨，這項提案勢必加劇此情況，破壞亞太島民社區的經濟貢獻。

到場作證發言的還有來自巨石集團等其他企業及組織的代表，也有很多行業的華裔代表，包括大學教授、中小學老師、律師、政府職員等，大家都對該法表示擔憂，認為不應將某些國家和來自該國的個人等同掛鉤。它們表示，該法案是對自由貿易法則的破壞，是對某些國家的人民的歧視，更會加深亞裔仇恨。

州參議員Marlon Kimpson表示，在考慮國家安全的前提下，同時應考慮到現在全球化的程度和自由市場的需求，也希望能有更多南卡外企能發出聲音。州議員Billy Garrett則請大家注意最近發生在美中之間的事件，比如氣球事件、知識產權問題等，指出需要有人來為美國考慮。

會議結束時，聽證會主席、州參議員Shane Massey提議下周再次召開小組委員會聽證會進行討論，也可投票決定是否提交給全體參議會會議。