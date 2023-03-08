經濟趨緩 喬州今年職缺減少

資料來源：GSU經濟預測中心

根據喬治亞州立大學(GSU)經濟預測中心的數據，美聯儲降低通膨的衝擊將在今年稍晚時顯現，如果並非經濟全面衰退，則將以失業增加和經濟趨緩結束，中心主任達萬(Rajeev Dhawan)表示，尤其以白領會受到最嚴重衝擊。

迄今為止，由於工廠擴張帶來的繁榮和透過喬州 港口的貿易量持續增加，喬州比許多州更能輕鬆度過經濟低迷，該州經濟仍繼續成長，就業機會也增加。

達萬說，到目前該州休閒旅行和店內就餐都出現復甦，也因此促進了當地酒店及餐飲業的發展。

儘管整體招聘潮仍繼續上升，但前幾個月許多高科技公司，包括在亞特蘭大設有業務的公司，如臉書、Greenlight、推特和谷歌等均採取一系列裁員，造成一股低潮。

達萬說，這些裁員潮，伴隨著食品和其他重要物品價格的持續上漲，預示著許多消費者將「更加有選擇性地消費，因為通貨膨脹吞噬了他們的預算。」

達萬說，喬州今年底的工作數量預計將比年初減少，「2023年，幾乎每個行業都將出現負成長。」

美國國會賦予美聯儲雙重使命，但兩個目標往往相互衝突：抑制通膨和促進就業增長。

在疫情 的頭兩年，美聯儲竭力保護勞動力市場，但隨著通膨增長並持續存在，美聯儲開始抑制通膨。自2021年底以來，美聯儲已將短期利率 從接近零上調至4.57%。這些利率從大銀行波及到其他借款人身上，然後以抵押貸款和信用卡利率的形式影響消費者。

借貸成本愈高，企業投資或消費者舉債的動力就愈少。從歷史上看來，美聯儲加息活動大多最終意味著消費者支出減少、企業擴張減少、裁員增加和經濟衰退。

達萬預測美聯儲今年還會再加息三次。

追踪東南地區房地產市場的MarketNsight負責人亨特(John Hunt)也表示，較高的利率威脅到房地產市場，因此阻擋了當前的屋主出售物業。

他說，最大的問題是想要購屋者與待售屋數量的不匹配，「疫情前住房短缺，疫情只讓情況變得更糟。現在若要使供需平衡，亞特蘭大都會區需要增加6萬3000套住房。」