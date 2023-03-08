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凱瑞無人駕駛小巴 免費試乘

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡凱瑞在龐德公園提供無人駕駛觀光小巴免費服務。(凱瑞臉書)
北卡凱瑞在龐德公園提供無人駕駛觀光小巴免費服務。(凱瑞臉書)

北卡交通部門(NCDOT)與凱瑞(Cary)合作，即日起在龐德公園(Bond Park)推出一條無人駕駛觀光巴士(CASSI)路線，免費供民眾乘坐，從公園內的社區中心到老人中心，一共停靠四站，行車時間為周一到周五每天上午10時到下午4時，預計到6月2日為止。

凱瑞市府表示，從智能水表到先進交通管理，凱瑞一直在尋求改善市民生活質量的科技。 自動駕駛汽車技術雖然仍處於早期階段，但未來應用深具潛力。此次透過與交通部門的合作，將這項技術帶到龐德公園，讓公園遊客近距離了解此創新尖端科技。類似的技術之前曾在北卡Kill Devil Hills的萊特兄弟國家紀念館和北卡州大的Centennial校區試行。

該小型巴士具備許多傳感器，不斷掃描周圍的障礙物，在人行穿越道和十字路口都會停下來，時速不到12哩。雖然班車採用無人駕駛的尖端技術，沒有傳統的方向盤和手動剎車，但有經過訓練的服務人員隨時在場，必要時在車上進行干預，手動控制車輛，以確保乘客安全。服務人員還將協助使用輪椅的乘客、回答問題，並提供有關CASSI計畫的資訊。

該無人駕駛觀光小巴一次可容納八位乘客和一名服務人員，15歲以下孩童須由成人陪同。班車路線途經四站，包括凱瑞老人中心(Cary Senior Center)、Sertoma野餐亭、龐德公園船塢、龐德公園社區中心。欲乘坐者可在班車停車標誌處等候上車。

龐德 北卡 老人中心

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