我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鮑爾鷹聲意外嘹亮 利率升抵「6%陰影」籠罩華爾街

喜多川淫行曝光 性侵少男豪宅養「傑尼斯性奴」

北卡引資 挹注新創科技企業

記者王明心／北卡羅來納州報導
申請贈款資助的北卡小型企業行業類別分布圖。(北卡商業部門臉書)
申請贈款資助的北卡小型企業行業類別分布圖。(北卡商業部門臉書)

北卡擁有被稱為「東岸矽谷」的三角科研園區，匯集各路科技人才和公司，許多人有著科學創見或專利，北卡商業部門(NC Department of Commerce)表示，如想創業卻缺乏資金者，可申請以科技為主的小型企業贈款計畫One North Carolina Small Business Program。

北卡商業部表示，該計畫為該州最有前途的新創公司提供關鍵支持，為其發展打開大門。此計畫結合了聯邦技術撥款、小型企業創新研究(SBIR)和小型企業技術轉讓(STTR)，對準備向聯邦政府提交初步提案的公司提供經費，幫助該州小企業開發創新技術，並協助將其商業化，增加社區的就業機會和投資，促進多個行業的經濟發展，包括生命科學、軍事和國防、化工、農業、計算機、通信、製藥、能源 、材料等。

這項贈款計畫在北卡曾幫助許多初創公司在短時間內成為大型公司。自2006年以來，該計畫幫助了29個郡的340多家公司，創造1000多個工作、數百種高科技產品，並產生超過20億元的後續資本投資。

合格的北卡企業可向該計畫報銷籌備費用和向聯邦機構提交第一階段SBIR或STTR提案所產生的部分費用。在今年的財政年度，該計畫尚有200萬元的資金可用。詳細信息和申請說明可查詢：shorturl.at/egovS。

北卡 投資 就業

上一則

慶祝婦女節 李惠華獲頒芝城傑出婦女獎

下一則

伊州隱私法全美最嚴 新判例恐致企業破產

延伸閱讀

紀念228 北卡台鄉會觀悲情城市影評

紀念228 北卡台鄉會觀悲情城市影評
北卡兒童、青少年藝術團首度公演

北卡兒童、青少年藝術團首度公演
星雲大師圓寂 北卡佛光山追思讚頌

星雲大師圓寂 北卡佛光山追思讚頌
北卡最安全小鎮 愛培科斯拔頭籌

北卡最安全小鎮 愛培科斯拔頭籌
越南VinFast獲美批准 北卡生產基地可開始動工

越南VinFast獲美批准 北卡生產基地可開始動工
北卡台鄉會 2023系列活動出爐

北卡台鄉會 2023系列活動出爐

熱門新聞

搬家之前宜慎選搬家公司。（示意圖，Markus Spiske/ Unsplash)

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

2023-03-01 18:45
前往駐芝中領館證件大廳者，需先上網預約號碼。(駐芝中領館官網)

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

2023-03-07 11:57
新澤西州一名婦女收到驅逐通知卻拒絕離開住家，最終點燃瓦斯燒屋，引起大火身亡。圖為火災現場。(CBS電視台畫面截圖)

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

2023-03-04 09:32
示威者11日舉牌反對禁止中國人置產法案。(Getty Images)

提案禁止中國公民買房引爆抗爭 德州參議員喊卡

2023-03-01 22:21
芝市長萊特福特(右)在任期間，指派李惠華(左)繼任前11區區長唐信職位，也催生了芝市議會有史以來第一位華裔區長。(本報檔案照片)

破40年紀錄 芝市長僅執政4年 萊特福特承認敗選

2023-03-01 09:26
鱷魚被帶走時，鄰居們都來送行。 (Animal World & Snake Farm推特)

當初只是一顆蛋 德州20歲大鱷送回養殖場 飼主鄰居不捨

2023-03-06 18:23

超人氣

更多 >
防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接
「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統
銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同

銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同
墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國
有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中