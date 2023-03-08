北卡引資 挹注新創科技企業

申請贈款資助的北卡小型企業行業類別分布圖。(北卡商業部門臉書)

北卡 擁有被稱為「東岸矽谷」的三角科研園區，匯集各路科技人才和公司，許多人有著科學創見或專利，北卡商業部門(NC Department of Commerce)表示，如想創業卻缺乏資金者，可申請以科技為主的小型企業贈款計畫One North Carolina Small Business Program。

北卡商業部表示，該計畫為該州最有前途的新創公司提供關鍵支持，為其發展打開大門。此計畫結合了聯邦技術撥款、小型企業創新研究(SBIR)和小型企業技術轉讓(STTR)，對準備向聯邦政府提交初步提案的公司提供經費，幫助該州小企業開發創新技術，並協助將其商業化，增加社區的就業 機會和投資 ，促進多個行業的經濟發展，包括生命科學、軍事和國防、化工、農業、計算機、通信、製藥、能源 、材料等。

這項贈款計畫在北卡曾幫助許多初創公司在短時間內成為大型公司。自2006年以來，該計畫幫助了29個郡的340多家公司，創造1000多個工作、數百種高科技產品，並產生超過20億元的後續資本投資。

合格的北卡企業可向該計畫報銷籌備費用和向聯邦機構提交第一階段SBIR或STTR提案所產生的部分費用。在今年的財政年度，該計畫尚有200萬元的資金可用。詳細信息和申請說明可查詢：shorturl.at/egovS。