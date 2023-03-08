南卡州議會提案 擬限制中國人置產

南卡州議會近日也提出法案S576，限制中國人擁有房地產。圖為日前他州提出類似法案，引發華人上街抗議。(美聯社)

日前南卡 州議會提出法案S576，對現行法規中對於外國人擁有房地產的規定進行修正。該法案與近日在德州及多州禁止中國在內的政府、公司及個人購買土地法案類似，議會此舉引起許多華裔 不滿。

該提案對現有法規SC Code § 27-13-30的術語進行了新的定義，將「由對立方國家控制的企業」定義為包括由對立方國家公民全資或占股10%及以上的企業在內，且將限制對立方國家公民全資或占股10%及以上企業購買土地，由原來的50萬畝降至1000畝，並規定只要是對立方國家公民占股的企業，在南卡州範圍內就不得從任何房產中獲得利益。

此法案與日前在德州引起華裔群憤的禁止包括中國在內的四國政府、公司和個人購買土地十分相似，因為根據聯邦法規網站(Electronic Code of Federal Regulations, eCFR)所述，中國現在是美國位列第一的對立方國家，詳情可查詢網址：shorturl.at/gyMN6。

南卡州議會7日對此案舉行聽證會，聽取民眾意見。南北卡地區華人積極組織應對措施，美國亞太裔公共事務聯盟(APAPA)南北卡分會鼓勵華人積極發聲，希望盡最大努力阻止這種歧視 性的法案進入下一步程序。

APAPA南北卡分會主席朱超威博士表示，這個修正案的迷惑性很強，以國家安全的名義，行歧視華裔之實，是排華法案的隱蔽升級版。

南卡華人僑領王琳表示，自疫情以來，針對亞裔的仇視日漸抬頭，如果現在再以法律形式固定下來，仇恨與歧視只會變本加厲，愈演愈烈。

他提醒，法案雖然針對中國公民，但華裔即使已經入籍，也不可能每天上街都秀出美國護照。所以這個法案最終影響一定會波及所有華裔，「我們一定要積極發聲，不能做『啞裔』，在有理有據的前提下，積極合理抗爭。」