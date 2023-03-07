佛州迪士尼特區解散 誰扛10億債劵惹議

佛州州長日前簽署新法解散迪士尼主題樂園所在地的蘆葦溪開發特區。然其尚未償還的十億政府債券應由誰買單引發爭議。(美聯社)

佛州 州長德桑提斯(Ron DeSantis)日前簽署新法，宣布解散迪士尼 主題樂園所在地的蘆葦溪開發特區(Reedy Creek Improvement District)，由州政府接管並宣布改名為佛州中部旅遊監督區(Central Florida Tourism Oversight District)。

然而特區依法於6月解散後，該區累積十億政府債券 與接管轄區費用每年逾一億元，屆時將由誰負責卻引起爭議。迪士尼表示，債務應是佛州政府責任，德桑提斯則稱責任歸於迪士尼。

自去年起，橘郡(Orange)和奧西奧拉郡(Osceola)政府官員已對可能增加的債務、收支、及政府業務責任表達擔憂。

惠譽評級(Fitch Ratings)表示，特區尚有十億未償還政府債券，當特區解散，接管的橘郡和奧郡居民可能需增稅償債。迪士尼日前曾告訴投資者，如果佛州政府不支付此約十億的未償債務，便無法解散特區。

福斯新聞指出，德桑提斯否認解散特區就意味區內的橘郡與奧郡納稅人需增稅償還十億政府債券，他表示，未來將有額外立法，使迪士尼支付債券。

美國國家廣播公司(NPR)援引該特區2022年向市府證券規則制定委員會提交的聲明指出，佛州1967年通過蘆葦溪法案時，向債券持有人做出數項承諾，包括不論發生任何情況，不能限制或削弱特區的償債能力與責任；此外，特區在尚未完全還清所有債券成本和費用並解除償債義務之前，不得修改或損害債券持有人的權利。

因此，縱使新法將解散開發特區，特區仍須償債十億。

證券規則委員會聲明發布後，債權信用評等機構Moody's隨即引述聲明，確認其對特區的投資評等，同時將特區前景由「穩定」(stable)修正為「發展中」(developing)。

另外，依照佛州法案SB4-C，佛州參議會的法案分析與財政影響報告書發現，在大多數情況下，當一個郡接管一特區時，郡「應承擔原有特區的所有債務」。

由於新接管特區每年超過1億6000元政府歲出費用，鄰近的橘郡官員已經警告，該郡沒錢支付，因此可能增稅。