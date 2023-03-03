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巴克亥擬脫離亞城獨立 喬州參議會推翻

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
巴克亥欲脫離亞特蘭大，成為獨立的城市。(Buckhead City臉書)
巴克亥欲脫離亞特蘭大，成為獨立的城市。(Buckhead City臉書)

亞特蘭大市最富有的區域之一巴克亥(Buckhead)，因一些居民不滿官員未能解決日益嚴重的犯罪問題，計畫脫離亞城成為獨立的城市。但此項允許對擬議的巴克亥市進行公投的SB114法案，2日在喬治亞州參議會以23票對33票遭到否決。

巴克亥位於亞城北側，占地24平方哩。其居民的家庭收入中位數達10萬9774元，遠高於亞城其他地區的6萬8806元。該地並以高端零售店和名人聚居聞名，包括歌手埃爾頓強(Elton John)在此擁有一套公寓，瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)也曾擁有一處價值650萬元的住宅，但去年發生入室盜竊案後決定拋售。

近年來，一些巴克亥居民對亞特蘭大官員未能遏制犯罪表達不滿，指責他們並未得到所繳高額稅金所應獲得的城市服務及價值。

「巴克亥是罪犯的目標，而亞特蘭大未能保護我們，」法案支持者羅茲(Kelly Rodts)表示。

但電視台11ALIVE表示，根據當地統計數據，在2022年，巴克亥除了入店行竊增加外，所有犯罪都有所降低。

近日的SB113和SB114法案，允許巴克亥居民將能夠在2024年11月的選舉中投票決定是否脫離亞城，並允許巴克亥市以便宜的價格購買城市可擁有的資產—包括公園、公立學校和下水道管線。

雖然該行動得到副州長瓊斯(Burt Jones)的支持，但也面對了亞城企業主和議員們的強烈抵制，他們主張，這種分裂會損害亞城經濟，並使學校系統脫節。

據彭博(Bloomberg)報導，巴克亥市若成功獨立，將奪去亞特蘭大五分之一的人口和估計38%的稅收，還可能影響該市的信用評級，以及全州較小城市的信用評級。

據亞特蘭大之聲(Atlanta Voice)報導，代表巴克亥的民主黨參議員哈爾彭(Sonya Halpern)、埃斯特維斯(Jason Esteves)和麥克勞林(Josh McLaurin)，均投票反對。「該法案威脅到全州教育、公共安全、交通和金融系統的穩定。」埃斯特維斯表示。

亞特蘭大市發言人史密斯(Michael Smith)表示，市長狄更斯(Andre Dickens)對日前的投票感到「失望」，稱該立法「目光短淺」，並將帶來「災難性後果」。

即使是共和黨的坎普也批評該案。他的執行顧問多夫(David Dove)近日就兩法案的合憲性提出質疑。他指出，分裂可能會使亞城和其他城市無法償還債務，並破壞喬州城市的借貸能力。

根據2022年6月聯合亞特蘭大委員會(Committee for a United Atlanta)的報告指出，只有30%的當地居民想自亞城分離，61%的民眾會選擇留下。

亞特蘭大市最富有的區域之一—巴克亥(Buckhead)，計畫脫離亞城成為獨立的城...
亞特蘭大市最富有的區域之一—巴克亥(Buckhead)，計畫脫離亞城成為獨立的城市。(Buckhead City臉書)

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