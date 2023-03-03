亞城急難救助協會 呂志全連任會長

亞特蘭大僑界急難救助協會舉行年會，會長由呂志全(前排中)連任。前排左三為駐亞特蘭大經文處處長王翼龍，右三為僑教中心主任歐宏偉。(記者林昱瑄╱攝影)

亞特蘭大 僑界急難救助協會日前舉辦年會，除報告會務及財務狀況外，也改選新任理事。當天新理事們推選呂志全連任會長，三位僑務委員陸復泰、范琪君及張崧軒任副會長。

亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉首先詳述了協會成立的目的與功能。他表示因近年來台灣人出國旅遊，度假打工，留學，工作經商等機會日增，因此僑委會鼓勵海外僑界成立急難救助協會，希望整合僑界的人力、財力，物力及服務，在急難時提供旅外國人協助。截至2022年11月中，全球已有107個急難救助組織。

亞特蘭大僑界急難救助協會於2017年5月成立，成員以僑務榮譽職人員，社團負責人，及有專業背景的僑胞為主。其服務工作除了急難救助旅外國人外，也協助台灣留學生 及僑社其他重大活動。

當天執行長王祥瑞回顧了協會成立五年多來的會務成果，包括協助台灣輪椅網球選手至南卡參賽、為因染新冠而癱瘓至亞城治療的台裔青年籌款送暖，協助阿州溺水父子及飛機意外後續醫療救助等。另外也舉辦了留學生就業 講座及關懷活動，協助辦理僑委會「海外青年搭僑計畫」，並主辦國慶文化訪問以及防範暴力線上講座等。

當天選出新任的理事成員，包括呂志全、范琪君、陸復泰、張崧軒、王祥瑞、何智達、王德、黃美美、李本泉及邱婷蘭；另外還有數個社團負責人，包括亞特蘭大台灣同鄉會、台灣醫師協會、世華工商婦女協會，以及客家同鄉會。