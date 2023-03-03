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亞城急難救助協會 呂志全連任會長

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
亞特蘭大僑界急難救助協會舉行年會，會長由呂志全(前排中)連任。前排左三為駐亞特蘭大經文處處長王翼龍，右三為僑教中心主任歐宏偉。(記者林昱瑄╱攝影)
亞特蘭大僑界急難救助協會舉行年會，會長由呂志全(前排中)連任。前排左三為駐亞特蘭大經文處處長王翼龍，右三為僑教中心主任歐宏偉。(記者林昱瑄╱攝影)

亞特蘭大僑界急難救助協會日前舉辦年會，除報告會務及財務狀況外，也改選新任理事。當天新理事們推選呂志全連任會長，三位僑務委員陸復泰、范琪君及張崧軒任副會長。

亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉首先詳述了協會成立的目的與功能。他表示因近年來台灣人出國旅遊，度假打工，留學，工作經商等機會日增，因此僑委會鼓勵海外僑界成立急難救助協會，希望整合僑界的人力、財力，物力及服務，在急難時提供旅外國人協助。截至2022年11月中，全球已有107個急難救助組織。

亞特蘭大僑界急難救助協會於2017年5月成立，成員以僑務榮譽職人員，社團負責人，及有專業背景的僑胞為主。其服務工作除了急難救助旅外國人外，也協助台灣留學生及僑社其他重大活動。

當天執行長王祥瑞回顧了協會成立五年多來的會務成果，包括協助台灣輪椅網球選手至南卡參賽、為因染新冠而癱瘓至亞城治療的台裔青年籌款送暖，協助阿州溺水父子及飛機意外後續醫療救助等。另外也舉辦了留學生就業講座及關懷活動，協助辦理僑委會「海外青年搭僑計畫」，並主辦國慶文化訪問以及防範暴力線上講座等。

當天選出新任的理事成員，包括呂志全、范琪君、陸復泰、張崧軒、王祥瑞、何智達、王德、黃美美、李本泉及邱婷蘭；另外還有數個社團負責人，包括亞特蘭大台灣同鄉會、台灣醫師協會、世華工商婦女協會，以及客家同鄉會。

亞特蘭大急難救助協會緊急聯絡專線：(404)358-3857。若非急難重大事件可於平日上班時間致電駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處：(404)870-9375，或亞特蘭大僑教中心：(770)451-4456。

執行長王祥瑞回顧過去幾年該會會務成果。(記者林昱瑄╱攝影)
執行長王祥瑞回顧過去幾年該會會務成果。(記者林昱瑄╱攝影)
亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉說明協會成立歷史、目的以及功能。(記者林昱瑄╱攝影)
亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉說明協會成立歷史、目的以及功能。(記者林昱瑄╱攝影)
連任的會長呂志全(左三)，以及三位副會長陸復泰(左一)、范琪君(右三)及張崧軒(...
連任的會長呂志全(左三)，以及三位副會長陸復泰(左一)、范琪君(右三)及張崧軒(右二)。右一為王祥瑞，左二為歐宏偉。(記者林昱瑄╱攝影)
當天適逢會長呂志全生日前夕，全體為他提前慶祝生日。(記者林昱瑄╱攝影)
當天適逢會長呂志全生日前夕，全體為他提前慶祝生日。(記者林昱瑄╱攝影)

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