台駐美代表蕭美琴 拜訪肯州州長議長
台灣駐美代表蕭美琴大使日前拜訪肯塔基州，並與州長畢什爾(Andy Beshear)、州參議會議長史戴佛斯(Robert Stivers)、眾議會議長奧斯本(David W. Osborne)與四位台灣連線共同主席會面。
她並受邀見證州參、眾議會分別通過友台決議案及發表演說，同時與議員進行座談餐敍。肯州聯邦眾議院台灣連線共同主席巴爾(Andy Barr)也出席見證州議會的活動。
蕭美琴與畢什爾就台美關係、台肯在電動車及波本威士忌產業的合作機會交換意見，並鼓勵肯州赴台設處及邀請他籌組經貿團訪台爭取商機。
蕭美琴在參、眾議會演說時指出，俄烏戰爭屆滿一年，更彰顯台灣與美國及全世界建立夥伴關係，以避免戰亂的重要性。台灣長期努力爭取言論自由與基本人權，才逐步成為如同美國般的民主國家，致力維護民主制度，反對武力與脅迫，才在世界上有這麼多朋友。而獨裁者不僅霸凌台灣，還霸凌台灣的朋友，因此，讓台灣不因追求民主安定而被孤立至關重要，她特別感謝美國及肯州的長期支持。
蕭美琴另指出，肯州農產品為台灣重要糧食來源，台灣也是重要科技關鍵零件的生產大國，與肯州產業可互補互惠。台灣的自由開放環境不僅有助學習中文與亞洲文化，也有助提升貿易與產業合作。
座談餐會共有60多位州議員出席，肯州州務卿亞當斯(Michael Adams)也到場致意，雙方就台美各項合作、台美中關係及我如何因應中國威脅等議題交換意見。
肯塔基州參、眾議會本年再度分別通過友台決議案，鼓勵議員加入台灣連線、在台設處，支持「台美21世紀貿易倡議」，呼籲美國政府與我儘速進行「雙邊貿易協定」(BTA)談判，也支持台灣有意義的國際參與。
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