我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德航班遇亂流7傷 迫降維州 奧斯卡影帝妻報平安

南加東谷好市多出現盜竊團伙 聲東擊西偷她錢包

台駐美代表蕭美琴 拜訪肯州州長議長

【亞特蘭大訊】
蕭美琴(中)與聯邦眾議員Andy Barr(右二)、州參議長Robert Stivers(右三)、州眾議長David W. Osborne(左三)與州議會台灣連線共同主席合影。(駐亞特蘭大經文處提供)
蕭美琴(中)與聯邦眾議員Andy Barr(右二)、州參議長Robert Stivers(右三)、州眾議長David W. Osborne(左三)與州議會台灣連線共同主席合影。(駐亞特蘭大經文處提供)

台灣駐美代表蕭美琴大使日前拜訪肯塔基州，並與州長畢什爾(Andy Beshear)、州參議會議長史戴佛斯(Robert Stivers)、眾議會議長奧斯本(David W. Osborne)與四位台灣連線共同主席會面。

她並受邀見證州參、眾議會分別通過友台決議案及發表演說，同時與議員進行座談餐敍。肯州聯邦眾議院台灣連線共同主席巴爾(Andy Barr)也出席見證州議會的活動。

蕭美琴與畢什爾就台美關係、台肯在電動車及波本威士忌產業的合作機會交換意見，並鼓勵肯州赴台設處及邀請他籌組經貿團訪台爭取商機。

蕭美琴在參、眾議會演說時指出，俄烏戰爭屆滿一年，更彰顯台灣與美國及全世界建立夥伴關係，以避免戰亂的重要性。台灣長期努力爭取言論自由與基本人權，才逐步成為如同美國般的民主國家，致力維護民主制度，反對武力與脅迫，才在世界上有這麼多朋友。而獨裁者不僅霸凌台灣，還霸凌台灣的朋友，因此，讓台灣不因追求民主安定而被孤立至關重要，她特別感謝美國及肯州的長期支持。

蕭美琴另指出，肯州農產品為台灣重要糧食來源，台灣也是重要科技關鍵零件的生產大國，與肯州產業可互補互惠。台灣的自由開放環境不僅有助學習中文與亞洲文化，也有助提升貿易與產業合作。

座談餐會共有60多位州議員出席，肯州州務卿亞當斯(Michael Adams)也到場致意，雙方就台美各項合作、台美中關係及我如何因應中國威脅等議題交換意見。

肯塔基州參、眾議會本年再度分別通過友台決議案，鼓勵議員加入台灣連線、在台設處，支持「台美21世紀貿易倡議」，呼籲美國政府與我儘速進行「雙邊貿易協定」(BTA)談判，也支持台灣有意義的國際參與。

蕭美琴於肯塔基州參議會發表演說。(駐亞特蘭大經文處提供)
蕭美琴於肯塔基州參議會發表演說。(駐亞特蘭大經文處提供)
蕭美琴(中)與肯塔基州長Andy Beshear(右)晤談。(駐亞特蘭大經文處提...
蕭美琴(中)與肯塔基州長Andy Beshear(右)晤談。(駐亞特蘭大經文處提供)

肯塔基州 霸凌 亞當斯

上一則

馬州喬郡新法 租金年度漲幅禁逾3%

下一則

墨菲提531億史上新高州預算 包括減地稅、增退休金

延伸閱讀

蕭美琴會晤維吉尼亞、肯塔基州長 深化美台關係

蕭美琴會晤維吉尼亞、肯塔基州長 深化美台關係
蔡英文將訪美？ 蕭美琴：適當時間點會做規畫

蔡英文將訪美？ 蕭美琴：適當時間點會做規畫
綠委邀蕭美琴13日到立院 藍委：應問麥卡錫訪台評估

綠委邀蕭美琴13日到立院 藍委：應問麥卡錫訪台評估
台駐美代表蕭美琴：返台是自己主動提出

台駐美代表蕭美琴：返台是自己主動提出
中偵察氣球飄美領空 蕭美琴：在美國社會造成一定震撼

中偵察氣球飄美領空 蕭美琴：在美國社會造成一定震撼
蕭美琴返台 黨政人士：職務不會異動

蕭美琴返台 黨政人士：職務不會異動

熱門新聞

搬家之前宜慎選搬家公司。（示意圖，Markus Spiske/ Unsplash)

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

2023-03-01 18:45
董家父母與女兒董芷帆(中)。(Parker＋McConkie律所網站)

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

2023-02-24 10:07
庫克郡物業主即日起到庫克郡財長官網，輸入財產號碼(PIN)，即可看到並列印2022年第一期房地產稅單。(網頁翻拍)

不到2個月 庫克郡新一期地稅單又來了 華裔屋主想搬家

2023-02-23 10:40
德州公共安全廳長麥克羅27日稱，公共安全廳受騙，向一個針對德州亞裔的中國有組織犯罪集團，發送至少3000張德州駕照。(FOX 4）

中國犯罪集團詐取3000張全真駕照 德州安全廳自承受騙

2023-02-27 20:42
示威者11日舉牌反對禁止中國人置產法案。(Getty Images)

提案禁止中國公民買房引爆抗爭 德州參議員喊卡

2023-03-01 22:21
芝市長萊特福特(右)在任期間，指派李惠華(左)繼任前11區區長唐信職位，也催生了芝市議會有史以來第一位華裔區長。(本報檔案照片)

破40年紀錄 芝市長僅執政4年 萊特福特承認敗選

2023-03-01 09:26

超人氣

更多 >
她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬
「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡

「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡
柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人

柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人
美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業
何處可輕鬆享退休生活？全美這幾個城市入選

何處可輕鬆享退休生活？全美這幾個城市入選