圓愛中心為老人爭取到更多福利！ 無聯邦醫療補助長者 有免費補助 趕快申請加入 莫虛度歲月白首

圓愛中心大家一起唱歌跳舞「甜蜜蜜」的溫馨時刻。

退休 後一定要有朋友和團體生活，才能擁有健康。喬治亞州第一家專為華人長者設計的日間託護中心─圓愛老人活動中心(Circle of Love Adult Day Center)，持續不斷為華裔長者爭取福利。最近他們爭取到一筆私人補助基金，專門贊助沒有聯邦醫療補助Medicaid資格的長者，免費參加該中心的日間活動。這筆基金從3月開始申請，請大家把握機會，盡快聯繫圓愛，名額有限，以免向隅。

在美國的生活實實在在符合了「歲月靜好，現世安穩」，然而這道美麗的風景線卻不太符現代醫學與心理諮商專家的主張。康健雜誌引述密西根大學心理系研究追蹤100名退休族4年後的生活狀況，其中對生活最感滿意的退休族，平均有16名可以依賴的朋友或熟人；不滿意退休生活的，則只有不到10個朋友。

研究人員因此得到一個重要結論：團體和情感方面的支援，是左右退休快樂與否的重要因素，影響程度更勝於金錢。即使保持單身，但有很多親近的朋友、家人、鄰居，參加有意義的組織，可以擴大社交生活圈，享受精彩的老年生活，才能活得好，免得虛度歲月白首。

圓愛中心負責人陳徽儀(Wooiyi Yin)指出，聯邦醫療補助(Medicaid)俗稱「白卡」，提供給低收入 人士的健康護理承保，懷孕婦女、兒童、老年人以及殘障人士均可能符合資格。而長者日間託護中心，也是政府編列預算的福利之一。所以該中心以往的會員多屬於擁有聯邦醫療補助和低收入長者，而無這些資格的長者則得自費參加活動。

陳徽儀說，圓愛為了幫助更多沒有白卡資格的華人長者，也有健康的社交生活、交遊網絡和健全的活動環境，現在圓愛已被相關機構列為唯一授權的成人日間活動中心，幫忙申請這筆在3月起開放的補助金，既能減輕退休長者的經濟壓力，又能在圓愛設施齊全的環境中度過美好的一天。

她表示，由於申請者眾多，所以大家一定得掌握好時機，盡快向他們報名，以便爭取到補助款項。

圓愛中心是專為華人長者設計的日間託護中心，成立於2014年5月。現在活動場址，位於交通便利的140和141公路交匯處的Norcross。成立宗旨即在於成為長者健康長壽的樂園，讓他們在圓愛的快樂時光中找到自信，在這個大家庭中擁有歸屬感，同時家屬們也可百分之一百的放心。

在這兒有專業老師負責教導與帶領健身，護士和護理人員監控血壓血糖，家政服務提供中國式可口營養套餐，老師輔導各類學習班和興趣課程，還會協助老人快速申請老年公寓，以及專車接送到家門帶長者參加娛樂活動、買菜、看醫師等等。

過去三年在新冠疫情 中，老人無法到中心活動，但圓愛依然想方設法地照顧他們。在2020年疫情之初，政府宣布關閉各公眾場所，由於一些獨居的老年人無法出門買菜，圓愛開始每週 5 天為關在家中的老人挨家挨戶分發飯盒和世界日報。直到今天，他們仍繼續每週三天向大約 30 名老年人分發午餐。每個月一次，還會將亞特蘭大社區食物銀行Foodbank的食品盒，分發給仍在家中隔離的老年人。

陳徽儀還指出，圓愛在疫情之初，市面極欠缺個人防護裝備和口罩時，斥資購買非常難買、且非常昂貴的個人防護裝備和口罩，提供長者使用。迄今他們仍繼續為無法離開家的會員提供服務。

有興趣參加圓愛，或是有任何問題者，可打電話：678-237-5036，微信號：outsider_lee。圓愛中心地址：5390 Peachtree Industrial Blvd., #130, Norcross, GA 30092。