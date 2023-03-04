如何處理停車場事故？

作者專業保險經紀人Belinda Shu

談到交通事故，停車場事故可能是一個灰色地帶。它不在真正道路上，司機有時不在現場, 如果發生在你身上你會怎麼做？別擔心，我們為您提供一些有用的提示幫助您處理最常見的停車場事故。

1)肇事逃逸事故 Hit and Run：

如果您發現汽車 被損壞，希望責任方已將他們的姓名和電話號碼寫在擋風玻璃雨刷下的紙條上。如果沒有，您需要採取以下步驟：

A.拍下汽車損壞地方的照片。請務必拍下車輛損壞的照片，包括擋風玻璃或前燈等任何破碎的地方。

B.記錄事故發生在哪一天以及您發現事故的時間和位置。

C.聯繫警方。即使損失不大，您仍然應該報警。撥打當地的非緊急熱線，要求他們派一名警察報告事故。

D.調查事故。做一些偵探工作不會有什麼壞處。如果您所在的停車場或公司設有安保，請聯繫他們，看看是否有視頻監控。如果您將車停在街上，看看店鋪中是否有攝像頭，快速行動是您的最佳選擇。

E.聯繫您的保險 公司提出索賠。

2)如果停車場事故中是您的過錯該怎麼辦？

通常，停車場事故發生時一輛車在行駛，行駛中的汽車司機通常有過錯。如果一輛車停放而另一輛車撞上了它，則行駛中的汽車駕駛員應對事故負責。

如果這種情況發生在您身上，並且您在停車場車禍 中有過錯，按照這些提示安全解決問題。

A.分享您的信息。向其他人提供您的保險信息、姓名和電話號碼。

B.如果可以，請稍候。如果事故發生時他們不在汽車旁，請等待車主到達。請務必在他們的擋風玻璃上留下您的電話號碼和姓名。

C.留下您的聯繫方式。如果您必須離開，請將您的電話號碼和姓名寫在一張紙上，然後將它夾到擋風玻璃雨刷下。但請不要寫您的保險信息。

3)如何避免停車場事故？

為了幫助減少在停車場發生車禍的機率，在停車場緩慢小心駕駛，遵守地塊上繪製的方向箭頭，請不要將車停在緊湊空間，除了使用後視鏡或後視攝像頭之外，倒車時還要看兩個方向。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒(Belinda Shu Agency INC) 提供。如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險，請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu 保險代理處是AMFAM在喬治亞州最大的保險代理處。累積了豐富的經驗，為您選擇最合適的保單。