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喬州擬提高菸稅 每包增至57分

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
近日喬州議會一項新提案HB191，擬將每包香菸稅金提高至57分。(美聯社)
近日喬州議會一項新提案HB191，擬將每包香菸稅金提高至57分。(美聯社)

喬治亞是全美購買香菸及尼古丁產品最便宜的州之一，目前該州香菸稅(cigarette tax)為全美第二低，僅次於密蘇里州。近日喬州議會有項新提案HB191，擬提高該州菸草稅(tobacco tax)，包括將每包香菸稅金提高20分，使總額增至57分，然此金額仍遠低於全美平均的2元。

外科醫生吸菸與健康諮詢委員會(Surgeon General's Advisory Committee on Smoking and Health)於1964年得出結論，吸菸會導致肺癌和喉癌，而肺癌和喉癌通常以慢性支氣管炎開始。自1965年以來，聯邦法律強制菸草商在盒上加入危害健康的警告。唯一不受該法律約束的產品為不含菸草或尼古丁，也不是由菸草製成或衍生的。

即使2020年喬州議會首次通過了一項對電子菸產品徵稅的法案，但自從20年前前州長普度(Sonny Perdue)將香菸稅從每包13分提高到37分以來，該州香菸稅一直沒有增加。

HB191法案的支持者認為，提高菸草稅可減少吸菸者人數並省下醫療保健費用。

來自沙凡納的州眾議員兼藥劑師斯蒂芬斯(Ron Stephens)說，吸菸者不可避免地最可能成為最易患病的人。他是HB191和HB192的主要發起人，法案中分別提議對喬州的菸草和電子菸產品徵稅。

而州眾議員歐曉瑜(Michelle Au)則說，吸菸的喬州人更容易患中風和血管疾病。她表示，「照顧吸菸患者的醫療保健費用大約為每戶900元」，若不增稅，此成本由全民承擔，基本上相當於鼓勵不良健康行為。

在日前稅收修訂小組委員會的聽證會上，斯蒂芬斯再次表示，「除了消費稅，沒有辦法向香菸使用者收取費用。」

但加稅的反對者包括喬州便利店協會，該協會代表該州約2200家商店發聲表示，如果吸菸者跨州購買香菸，該州將蒙受損失。

州眾議員里德利(Jason Ridley)則說，「如果每個人都戒菸，那麼就不會產生任何稅收；這令我十分不解，」他稱提高香菸稅是「對窮人徵稅」。

喬州 眾議員 中風

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