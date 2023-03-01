北卡兒童、青少年藝術團首度公演

20. 舞團的三位功臣(左起): 劉瑤、陳玫娟、林敏。(記者王明心／攝影)

以高水準舞蹈素質和傑出表現著稱的北卡 青少年藝術團(NCYPT)和北卡兒童藝術團(NCCPT)，在成立九年後推出首次公演，不但成員親友熱情捧場，許多華洋觀眾也慕名前來。

正如節目名稱「花樣年華」，當天兩團5至18歲的團員穿著華美服裝，在優美音樂和巧妙背景搭配下，盡情舞出青春年華的生命力。當天舞蹈包括兒童唱遊、古典舞、民族舞、現代舞 、流行嘻哈、拉丁舞、體操等，精彩演出彰顯了平日嚴格訓練成果。

一些團員也展露舞蹈外的卓越才藝。全州榮譽樂團團員李樂樂(Victoria Li)吹奏黑管，去年國際菁英音樂競賽第一名得主蔡俐亞(Karissa Thai)的小提琴演奏，以及曾得國際競賽金牌獎的林思嘉(Sijia Lin)彈奏古箏，都贏得滿堂鼓掌叫好。

已畢業的校友也到場共襄盛舉。杜克的王宣予(Demi Wang)協助前場工作；北卡大學羅凱莉(Kylie Robinson)獨唱「大魚」；北卡州大蔡信亞(Bethany Thai)擔任後台監督。她們雖離開舞團卻忘不了當年揮汗共舞的時光，因此用另一種方式回饋。

今年有三位團員即將畢業升大學，其中旭唯(Elizabeth Diaz)是被美國人領養的中國女嬰。她的母親克莉絲丁(Kirsten Nielsen)博士回憶，在女兒14個月大將她從中國帶回美國時，就希望她長大能熟悉其血緣所繫的文化背景，自小為她請台灣保母、送中文學校、安親班及家教，5歲起學習中國舞蹈，多管齊下。她說舞團對孩子的影響不只是舞蹈，也是文化和價值觀的熏陶。

舞團三大功臣，包括負責青少年團的劉瑤畢業於江西師範大學音樂學院音樂教育 系，主修舞蹈，教授中國古典舞和民族舞已超過22年，其學生多次在地區和國際比賽中獲獎。在她的指導下，該團隊擴大到12至14歲的初級班和15至18歲的高級班，曾在2018年桃李杯國際中國古典舞大賽中獲得精英獎和最佳團隊合作獎。

還有帶領5至11歲兒童團的林敏畢業於廣西學前教育學院舞蹈專業，具有超過21年教學經驗，曾獲廣西高校舞蹈二等獎，被評為自治區優秀舞蹈家，多次在國家和區域賽中獲獎。她帶領的兒童們通過學習不同風格的中國民族舞，不僅學習技巧，也建立團隊合作精神。