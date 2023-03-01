我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克轉發新冠源自實驗室洩漏文章 環時轟：這是砸中國的鍋？

在加州聖瑪利諾高調參選副州長 華人女婿涉詐 震驚華社

北卡兒童、青少年藝術團首度公演

記者王明心／北卡羅來納州報導
20. 舞團的三位功臣(左起): 劉瑤、陳玫娟、林敏。(記者王明心／攝影)
20. 舞團的三位功臣(左起): 劉瑤、陳玫娟、林敏。(記者王明心／攝影)

以高水準舞蹈素質和傑出表現著稱的北卡青少年藝術團(NCYPT)和北卡兒童藝術團(NCCPT)，在成立九年後推出首次公演，不但成員親友熱情捧場，許多華洋觀眾也慕名前來。

正如節目名稱「花樣年華」，當天兩團5至18歲的團員穿著華美服裝，在優美音樂和巧妙背景搭配下，盡情舞出青春年華的生命力。當天舞蹈包括兒童唱遊、古典舞、民族舞、現代舞、流行嘻哈、拉丁舞、體操等，精彩演出彰顯了平日嚴格訓練成果。

一些團員也展露舞蹈外的卓越才藝。全州榮譽樂團團員李樂樂(Victoria Li)吹奏黑管，去年國際菁英音樂競賽第一名得主蔡俐亞(Karissa Thai)的小提琴演奏，以及曾得國際競賽金牌獎的林思嘉(Sijia Lin)彈奏古箏，都贏得滿堂鼓掌叫好。

已畢業的校友也到場共襄盛舉。杜克的王宣予(Demi Wang)協助前場工作；北卡大學羅凱莉(Kylie Robinson)獨唱「大魚」；北卡州大蔡信亞(Bethany Thai)擔任後台監督。她們雖離開舞團卻忘不了當年揮汗共舞的時光，因此用另一種方式回饋。

今年有三位團員即將畢業升大學，其中旭唯(Elizabeth Diaz)是被美國人領養的中國女嬰。她的母親克莉絲丁(Kirsten Nielsen)博士回憶，在女兒14個月大將她從中國帶回美國時，就希望她長大能熟悉其血緣所繫的文化背景，自小為她請台灣保母、送中文學校、安親班及家教，5歲起學習中國舞蹈，多管齊下。她說舞團對孩子的影響不只是舞蹈，也是文化和價值觀的熏陶。

舞團三大功臣，包括負責青少年團的劉瑤畢業於江西師範大學音樂學院音樂教育系，主修舞蹈，教授中國古典舞和民族舞已超過22年，其學生多次在地區和國際比賽中獲獎。在她的指導下，該團隊擴大到12至14歲的初級班和15至18歲的高級班，曾在2018年桃李杯國際中國古典舞大賽中獲得精英獎和最佳團隊合作獎。

還有帶領5至11歲兒童團的林敏畢業於廣西學前教育學院舞蹈專業，具有超過21年教學經驗，曾獲廣西高校舞蹈二等獎，被評為自治區優秀舞蹈家，多次在國家和區域賽中獲獎。她帶領的兒童們通過學習不同風格的中國民族舞，不僅學習技巧，也建立團隊合作精神。

此外，被老師形容為「從創團第一天忙到現在」的元老家長陳玫娟，雖自謙「只是打雜的」，但她處理舞蹈外的繁雜事務，讓老師們專心教舞。她說，九年來看著舞團從一個班到五個班，孩子們像姐妹般互相幫忙、打點服裝，一起學習舞蹈之美，令人非常欣慰開心。

22. 舞蹈以外的才藝表演(左上角順時針): 羅凱莉(Kylie Robins...
22. 舞蹈以外的才藝表演(左上角順時針): 羅凱莉(Kylie Robinson)、蔡俐亞(Karissa Thai)、林思嘉(Sijia Lin)、李樂樂(Victoria Li)。(記者王明心／攝影)
21.(請剪裁2-3圖見報) 北卡青少年藝術團(NCYPT)和兒童藝術團(...
21.(請剪裁2-3圖見報) 北卡青少年藝術團(NCYPT)和兒童藝術團(NCCPT)的古典舞演出。(記者王明心／攝影)
23. 北卡青少年藝術團(NCYPT)和兒童藝術團(NCCPT)的現代舞演出。...
23. 北卡青少年藝術團(NCYPT)和兒童藝術團(NCCPT)的現代舞演出。(記者王明心／攝影)

北卡 教育 現代舞

上一則

星雲大師圓寂 北卡佛光山追思讚頌

下一則

紀念228 北卡台鄉會觀悲情城市影評

延伸閱讀

北卡最安全小鎮 愛培科斯拔頭籌

北卡最安全小鎮 愛培科斯拔頭籌
越南VinFast獲美批准 北卡生產基地可開始動工

越南VinFast獲美批准 北卡生產基地可開始動工
北卡台鄉會 2023系列活動出爐

北卡台鄉會 2023系列活動出爐
南卡擬讓北卡、喬州學生 享州內大學生學費

南卡擬讓北卡、喬州學生 享州內大學生學費
北卡溫華中校春晚 華人齊聚慶新春

北卡溫華中校春晚 華人齊聚慶新春
北卡維克郡傳槍枝威脅 6校封鎖

北卡維克郡傳槍枝威脅 6校封鎖

熱門新聞

董家父母與女兒董芷帆(中)。(Parker＋McConkie律所網站)

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

2023-02-24 10:07
庫克郡物業主即日起到庫克郡財長官網，輸入財產號碼(PIN)，即可看到並列印2022年第一期房地產稅單。(網頁翻拍)

不到2個月 庫克郡新一期地稅單又來了 華裔屋主想搬家

2023-02-23 10:40
庫克郡財長辦公室研究指出，該郡2021年徵收的房地產稅總額增加超過6億元。(特派員黃惠玲／攝影)

地稅2萬暴增至12萬 芝屋主陷破產危機

2023-02-21 13:05
德州公共安全廳長麥克羅27日稱，公共安全廳受騙，向一個針對德州亞裔的中國有組織犯罪集團，發送至少3000張德州駕照。(FOX 4）

中國犯罪集團詐取3000張全真駕照 德州安全廳自承受騙

2023-02-27 20:42
謝萊英被指控向四名二年級學生有攻擊性身體接觸。(德斯普蘭斯警局)

拉耳朵、打頭部 芝華裔女教師體罰4名小二生遭控罪

2023-02-28 09:58
德州雇主在2023年裁員人數僅次於加州。（Getty Images）

僅次於加州…德州公司裁員數 全美第二多

2023-02-26 13:43

超人氣

更多 >
養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議

養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議
他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」

他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」
微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕
專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄

專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄
領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」

領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」