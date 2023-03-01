我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克轉發新冠源自實驗室洩漏文章 環時轟：這是砸中國的鍋？

在加州聖瑪利諾高調參選副州長 華人女婿涉詐 震驚華社

紀念228 北卡台鄉會觀悲情城市影評

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡台灣同鄉會以觀賞電影「悲情城市」的影評影片來紀念228。(記者王明心／攝影)
北卡台灣同鄉會以觀賞電影「悲情城市」的影評影片來紀念228。(記者王明心／攝影)

北卡台灣同鄉會26日舉行「228紀念會」，藉由觀賞電影「悲情城市」的影評，回想台灣從極權走向民主所付出的代價，也再次提醒自由得來不易，須維護珍惜。

該片由導演侯孝賢執導，以228事件為背景，於1989年上映，是台灣解嚴之後，第一部直接挑戰政治禁忌話題的作品，曾獲威尼斯影展最佳影片金獅獎，首部在世界級影展榮獲首獎的台灣電影[。該片近日經數位修復後，再度推出。因有版權問題，當天沒有放映電影，而以YouTube的影評代替。

影評影片剪輯電影片段，敘述1940年代末，基隆林家4兄弟在228事件及其後的白色恐怖中的遭遇和掙扎，引人審思。影片也探討電影中的敘事視角、暗喻使用、運鏡技巧、美學傳達，和人文關懷。

林村雄牧師獻唱台語歌曲「捕破網」，表示那時的台灣社會像是個殘破不堪的魚網，極待修復。他續唱「黃昏的故鄉」，呼籲大家多多為故鄉禱告，祈求天佑台灣。師母林抒琴演唱拉丁安魂曲「慈悲耶穌」，願亡靈得到上帝的安慰。最後大家合唱「有夢最美 希望相隨」，期盼台灣走向光明美好的未來。

杜克劉恩顯教授說去年曾和孩子們一起看過「悲情城市」，雖然他們從沒去過台灣，但看到與自己血緣有關的島嶼所曾承受的過往，非常感動。孫曲全牧師勉勵大家做勇敢的台灣人。前會長謝金朱說看過之後不禁深思，台灣的未來是什麼？

今年該會由年輕人吳佳穆擔任會長。他是北卡大學醫院開刀房護士。他說過去幾年因為疫情，年節活動只能以簡單方式快閃而過，今年春節是疫情後第一次實體活動，希望一切恢復正常，鄉親們能多多聚首，聯繫感情。

他預告3月22日晚上7時30分將在北卡大學的Nelson Mandela Auditorium放映曾榮獲2021年台灣國際女性影展首獎，並入圍金馬獎最佳紀錄片的「給阿媽的一封信」。放映後，導演陳慧齡將與觀眾互動對話。地點：301 Pittsboro St, Chapel Hill, NC 27516

林村雄牧師(左)和師母林抒琴演唱歌曲，也帶領大家唱歌。(記者王明心／攝影)
林村雄牧師(左)和師母林抒琴演唱歌曲，也帶領大家唱歌。(記者王明心／攝影)
同鄉會今年由年輕人吳佳穆擔任會長，希望多辦實體活動，讓鄉情多聯絡感情。(記者王明...
同鄉會今年由年輕人吳佳穆擔任會長，希望多辦實體活動，讓鄉情多聯絡感情。(記者王明心／攝影)

電影 影展 北卡

上一則

北卡兒童、青少年藝術團首度公演

下一則

華語文中心 奧斯汀揭牌

延伸閱讀

亞洲電影藝術的獨行者 - 陳維揚

亞洲電影藝術的獨行者 - 陳維揚
北卡最安全小鎮 愛培科斯拔頭籌

北卡最安全小鎮 愛培科斯拔頭籌
越南VinFast獲美批准 北卡生產基地可開始動工

越南VinFast獲美批准 北卡生產基地可開始動工
北卡台鄉會 2023系列活動出爐

北卡台鄉會 2023系列活動出爐
南卡擬讓北卡、喬州學生 享州內大學生學費

南卡擬讓北卡、喬州學生 享州內大學生學費
北卡溫華中校春晚 華人齊聚慶新春

北卡溫華中校春晚 華人齊聚慶新春

熱門新聞

董家父母與女兒董芷帆(中)。(Parker＋McConkie律所網站)

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

2023-02-24 10:07
庫克郡物業主即日起到庫克郡財長官網，輸入財產號碼(PIN)，即可看到並列印2022年第一期房地產稅單。(網頁翻拍)

不到2個月 庫克郡新一期地稅單又來了 華裔屋主想搬家

2023-02-23 10:40
庫克郡財長辦公室研究指出，該郡2021年徵收的房地產稅總額增加超過6億元。(特派員黃惠玲／攝影)

地稅2萬暴增至12萬 芝屋主陷破產危機

2023-02-21 13:05
德州公共安全廳長麥克羅27日稱，公共安全廳受騙，向一個針對德州亞裔的中國有組織犯罪集團，發送至少3000張德州駕照。(FOX 4）

中國犯罪集團詐取3000張全真駕照 德州安全廳自承受騙

2023-02-27 20:42
謝萊英被指控向四名二年級學生有攻擊性身體接觸。(德斯普蘭斯警局)

拉耳朵、打頭部 芝華裔女教師體罰4名小二生遭控罪

2023-02-28 09:58
德州雇主在2023年裁員人數僅次於加州。（Getty Images）

僅次於加州…德州公司裁員數 全美第二多

2023-02-26 13:43

超人氣

更多 >
養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議

養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議
他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」

他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」
微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕
專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄

專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄
領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」

領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」