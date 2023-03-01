紀念228 北卡台鄉會觀悲情城市影評

北卡台灣同鄉會以觀賞電影「悲情城市」的影評影片來紀念228。(記者王明心／攝影)

北卡 台灣同鄉會26日舉行「228紀念會」，藉由觀賞電影 「悲情城市」的影評，回想台灣從極權走向民主所付出的代價，也再次提醒自由得來不易，須維護珍惜。

該片由導演侯孝賢執導，以228事件為背景，於1989年上映，是台灣解嚴之後，第一部直接挑戰政治禁忌話題的作品，曾獲威尼斯影展 最佳影片金獅獎，首部在世界級影展榮獲首獎的台灣電影[。該片近日經數位修復後，再度推出。因有版權問題，當天沒有放映電影，而以YouTube的影評代替。

影評影片剪輯電影片段，敘述1940年代末，基隆林家4兄弟在228事件及其後的白色恐怖中的遭遇和掙扎，引人審思。影片也探討電影中的敘事視角、暗喻使用、運鏡技巧、美學傳達，和人文關懷。

林村雄牧師獻唱台語歌曲「捕破網」，表示那時的台灣社會像是個殘破不堪的魚網，極待修復。他續唱「黃昏的故鄉」，呼籲大家多多為故鄉禱告，祈求天佑台灣。師母林抒琴演唱拉丁安魂曲「慈悲耶穌」，願亡靈得到上帝的安慰。最後大家合唱「有夢最美 希望相隨」，期盼台灣走向光明美好的未來。

杜克劉恩顯教授說去年曾和孩子們一起看過「悲情城市」，雖然他們從沒去過台灣，但看到與自己血緣有關的島嶼所曾承受的過往，非常感動。孫曲全牧師勉勵大家做勇敢的台灣人。前會長謝金朱說看過之後不禁深思，台灣的未來是什麼？

今年該會由年輕人吳佳穆擔任會長。他是北卡大學醫院開刀房護士。他說過去幾年因為疫情，年節活動只能以簡單方式快閃而過，今年春節是疫情後第一次實體活動，希望一切恢復正常，鄉親們能多多聚首，聯繫感情。