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喬州多所學校飲用水含鉛 恐傷害兒童

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
根據EARP的一份新的報告，全美多地，包括喬州的許多學校飲用水含鉛。(美聯社)
根據EARP的一份新的報告，全美多地，包括喬州的許多學校飲用水含鉛。(美聯社)

根據美國環境研究與政策中心(Environment America Research and Policy Center，EARP)的一份新的報告，包括喬治亞州的全美多個地方學童，可能因為學校飲用水而攝入了鉛。

根據該份針對全美學校的飲用水測試報告，喬州在保護兒童免受鉛中毒方面，僅拿到F分。

EARP該計畫的首席研究員John Rumpler說，他們發現全美有數百萬個含鉛的有毒水管。他表示，這些發現令人擔憂，因為鉛的毒性很大，可能對兒童造成傷害。

該報告指出，某些學校在被偵測出水中含鉛後已開始修理水龍頭，但研究人員表示，學校應採取更積極的措施來防止學童接觸鉛，包括將所有用於飲用或烹飪的水龍頭換上附有經認證可去除鉛的過濾器。

EARP指出，對於兒童托育中心和小型學校建築，飲水含鉛的主要來源很可能是來自從街道引水的管線。

鉛有劇毒，尤其是對兒童有影響。據美國環境保護署(EPA)表示，低水平的鉛可能造成兒童中樞和周圍神經系統受損、學習障礙、身材矮小、聽力受損以及血細胞形成和功能受損。

而醫學研究人員估計，如今全美國有超過2400萬名兒童可能因鉛而導致智商測驗分數降低。研究人員說，鉛與過動症、反社會行為和抑鬱症有所關聯。

美國兒科學會表示，學校飲用水中的鉛含量不應超過1ppb。

根據EARP網站上顯示，截至2016年，喬州57%的富頓郡(Fulton)學校和超過40%的亞特蘭大公立學校(APS)中發現水中鉛含量超過15ppb。

喬州教育部門目前開展了一項計畫，由各校自願加入檢測並通報，後將結果公布在網站：https://www.cleanwaterforuskids.org/georgia。

經本報記者逐一查詢，亞特蘭大都會區目前已測試並通報結果的學校數量寥寥可數。

喬州 亞特蘭大 教育部

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