亞城看板╱世華亞城分會 3/10婦女節講座

為響應國際婦女節，世華亞城分會將於3月10日舉辦「國際婦女節講座—看見女力、展現女性新視角」。(主辦單位提供)

●為響應國際婦女節，世華亞城分會將於3月10日(周五)下午2時至4時舉辦「國際婦女節講座—看見女力、展現女性新視角」。當天邀請到四位世華亞城女性榮譽顧問，以女性的角度來分享如何在主流社會建立自信，提升專業度及有效累積專業經驗。現場並提供世華姐妹的花藝作品供欣賞，並贈送每位到場來賓一份鮮花伴手禮(限線上報名者)。

當天講員有：Holly Geerdes, Esq.(財產規畫律師，Estate Law Center USA創辦人)、Sachi Koto(前資深CNN主播， Sachi Koto Communications, Inc.負責人)、袁曉明(Charlene Fang, 底克甫郡土地財產估價審核委員)、范琪君(Ellen Chiang，中華民國 台灣美國東南區僑務委員)。

地點：亞特蘭大 僑教中心(5377 New Peachtree Rd #2840, Chamblee, GA 30341)

報名3月8日截止。報名請上網：https://forms.gle/uZW6jkN5Ty7Sf7JH9。

甘斯維爾台商會 3/18股市講座

●甘斯維爾台灣商會將於今年推出一系列的財經講座，包括3月份的股市展望，4月份房地產投資 ，5月份個人理財等。

股市講座將於3月18日(周六)下午1時到4時在僑教中心(5377 New Peachtree Rd, Chamblee, GA 30341)舉辦。邀請到曾任NASDAQ上市公司EDS獨立董事、舊金山州立大學財務金融系教授、現任北美洲台灣商會聯合總會、財經委員會主委陳溢茂，演講「2023 台美股市現況和展望」。講座將以中文進行，內容包括：2023年至今股市概況、經濟展望：軟著陸、硬著陸或不著陸？股市可能走向、以及產業發展與投資機會。(記者林昱瑄)