我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州2007年後出生者 恐終生買不到菸

吳秀波兒把女友打到滿嘴血 「女人不聽話就收拾」

亞城看板╱世華亞城分會 3/10婦女節講座

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
為響應國際婦女節，世華亞城分會將於3月10日舉辦「國際婦女節講座—看見女力、展現女性新視角」。(主辦單位提供)
為響應國際婦女節，世華亞城分會將於3月10日舉辦「國際婦女節講座—看見女力、展現女性新視角」。(主辦單位提供)

●為響應國際婦女節，世華亞城分會將於3月10日(周五)下午2時至4時舉辦「國際婦女節講座—看見女力、展現女性新視角」。當天邀請到四位世華亞城女性榮譽顧問，以女性的角度來分享如何在主流社會建立自信，提升專業度及有效累積專業經驗。現場並提供世華姐妹的花藝作品供欣賞，並贈送每位到場來賓一份鮮花伴手禮(限線上報名者)。

當天講員有：Holly Geerdes, Esq.(財產規畫律師，Estate Law Center USA創辦人)、Sachi Koto(前資深CNN主播， Sachi Koto Communications, Inc.負責人)、袁曉明(Charlene Fang, 底克甫郡土地財產估價審核委員)、范琪君(Ellen Chiang，中華民國台灣美國東南區僑務委員)。

地點：亞特蘭大僑教中心(5377 New Peachtree Rd #2840, Chamblee, GA 30341)

報名3月8日截止。報名請上網：https://forms.gle/uZW6jkN5Ty7Sf7JH9。

甘斯維爾台商會 3/18股市講座

●甘斯維爾台灣商會將於今年推出一系列的財經講座，包括3月份的股市展望，4月份房地產投資，5月份個人理財等。

股市講座將於3月18日(周六)下午1時到4時在僑教中心(5377 New Peachtree Rd, Chamblee, GA 30341)舉辦。邀請到曾任NASDAQ上市公司EDS獨立董事、舊金山州立大學財務金融系教授、現任北美洲台灣商會聯合總會、財經委員會主委陳溢茂，演講「2023 台美股市現況和展望」。講座將以中文進行，內容包括：2023年至今股市概況、經濟展望：軟著陸、硬著陸或不著陸？股市可能走向、以及產業發展與投資機會。(記者林昱瑄)

投資 中華民國 亞特蘭大

上一則

芝市府提醒 糧食劵額外補助3月1日起停發

下一則

昔金融區褪色 芝擬改造環區拉謝爾街

延伸閱讀

紐約台灣商會 白育青連任會長

紐約台灣商會 白育青連任會長
世華會長交接典禮 冠蓋雲集 歷任會長穿旗袍展風姿炒熱氣氛

世華會長交接典禮 冠蓋雲集 歷任會長穿旗袍展風姿炒熱氣氛
世華美南分會 捐土敘震災萬元

世華美南分會 捐土敘震災萬元
世華交接典禮 歷任會長身穿旗袍亮風姿

世華交接典禮 歷任會長身穿旗袍亮風姿
台美商會迎紀欽耀處長履新 募25萬賑災

台美商會迎紀欽耀處長履新 募25萬賑災
北加世華交接典禮 高椿惠接掌

北加世華交接典禮 高椿惠接掌

熱門新聞

董家父母與女兒董芷帆(中)。(Parker＋McConkie律所網站)

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

2023-02-24 10:07
庫克郡物業主即日起到庫克郡財長官網，輸入財產號碼(PIN)，即可看到並列印2022年第一期房地產稅單。(網頁翻拍)

不到2個月 庫克郡新一期地稅單又來了 華裔屋主想搬家

2023-02-23 10:40
庫克郡財長辦公室研究指出，該郡2021年徵收的房地產稅總額增加超過6億元。(特派員黃惠玲／攝影)

地稅2萬暴增至12萬 芝屋主陷破產危機

2023-02-21 13:05
德州艾爾帕索動物庇護所剛被領養狗貝莉，自己走回庇護所。(艾爾帕索動物庇護所)

3歲狗逃離新家 跋涉3天回動物庇護所 吃飽喝足呼呼大睡

2023-02-20 15:16
德州公共安全廳長麥克羅27日稱，公共安全廳受騙，向一個針對德州亞裔的中國有組織犯罪集團，發送至少3000張德州駕照。(FOX 4）

中國犯罪集團詐取3000張全真駕照 德州安全廳自承受騙

2023-02-27 20:42
德州雇主在2023年裁員人數僅次於加州。（Getty Images）

僅次於加州…德州公司裁員數 全美第二多

2023-02-26 13:43

超人氣

更多 >
好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了

好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了
每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約
一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光
In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣
北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸