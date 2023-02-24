我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區華人遇「波霸珍珠」冰雹 狂野天氣持續到周五

台女星在美駕車「1個原因」遭警攔截 上法院繳250元罰款

喬州流感、新冠和RSV感染 續降

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導

喬治亞州流行病學家德倫澤克(Cherie Drenzek)日前表示，該州同時爆發的流感、新冠肺炎和呼吸道合胞病毒(RSV)「三重病」目前感染情況均呈現下降趨勢。

德倫澤克在該州公共衛生委員會去年11月至今的首次會議中表示，流感季節在全國和喬州都提前開始，並於去年10月達到頂峰。自上周以來，在喬州公衛署跟踪數據的唯一地區亞特蘭大都會區，住院率下降了約60%。

儘管流感疫情有所下降，但包括死亡在內的重症情況在全美範圍內仍高於過去幾年。到目前為止，這個流感季節，全美已有97名兒童死於流感，其中包括上周有六名。德倫澤克說，老年人和幼兒若感染流感最有可能變成重症住院甚或死亡。

RSV則通常會引起類似感冒的症狀，但若幼兒感染則與流感一樣可能引發重症。 德倫澤克說，RSV季節開始得早，並已在去年10月達到頂峰。

關於COVID-19也呈現下降趨勢。德倫澤克說，喬州老年人的住院率大約是去年同期的五分之一。死亡人數也有減少。

德倫澤克說，疫情的降溫顯示COVID疫苗和補強針正在發揮作用。但他也提醒，儘管感染風險降低，許多人仍是容易感染COVID的高危險群，全美現今每周仍有3000多人死於COVID。他呼籲「流感疫苗和COVID補強針，對於高危人群仍然至關重要」。

流感疫苗 喬州 疫情

上一則

新州逾半公校無亞裔師 近半沒非裔、三成沒西語裔

下一則

冰風暴襲大芝加哥 近9萬戶停電

延伸閱讀

咳好久不只是新冠後遺症 小心黴漿菌作祟

咳好久不只是新冠後遺症 小心黴漿菌作祟
日本5.8起降級COVID-19為流感 疾病名稱擬不再用「新型」

日本5.8起降級COVID-19為流感 疾病名稱擬不再用「新型」
李家超：冬季流感高峰期後 考慮取消口罩令

李家超：冬季流感高峰期後 考慮取消口罩令
日本新冠視同流感 5/8起室內免戴口罩

日本新冠視同流感 5/8起室內免戴口罩
日本拍板 5月8日放寬防疫 新冠肺炎降至與流感同等級

日本拍板 5月8日放寬防疫 新冠肺炎降至與流感同等級
新冠病例連3天上升 諾羅、流感威脅也增

新冠病例連3天上升 諾羅、流感威脅也增

熱門新聞

一名疑尋短的伊州母親帶著五歲兒子，從尼加拉瀑布跳下。(Getty Images)

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

2023-02-17 09:11
庫克郡物業主即日起到庫克郡財長官網，輸入財產號碼(PIN)，即可看到並列印2022年第一期房地產稅單。(網頁翻拍)

不到2個月 庫克郡新一期地稅單又來了 華裔屋主想搬家

2023-02-23 10:40
庫克郡財長辦公室研究指出，該郡2021年徵收的房地產稅總額增加超過6億元。(特派員黃惠玲／攝影)

地稅2萬暴增至12萬 芝屋主陷破產危機

2023-02-21 13:05
浪漫詐騙近年越來越多，詐騙集團透過網站、Ａpp假扮網路戀人藉以騙財。（KHOU）

「浪漫詐騙」遍及多州 28歲女獲利320萬元

2023-02-18 09:35
德州艾爾帕索動物庇護所剛被領養狗貝莉，自己走回庇護所。(艾爾帕索動物庇護所)

3歲狗逃離新家 跋涉3天回動物庇護所 吃飽喝足呼呼大睡

2023-02-20 15:16

結過5次婚 48歲女涉殺夫 警追查4年前另一前夫命案

2023-02-18 12:40

超人氣

更多 >
好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品

好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品
每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧

每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧
紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒

紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒
退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢

退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢
又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風

又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風