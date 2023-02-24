喬州流感、新冠和RSV感染 續降

喬治亞州流行病學家德倫澤克(Cherie Drenzek)日前表示，該州同時爆發的流感、新冠肺炎和呼吸道合胞病毒(RSV)「三重病」目前感染情況均呈現下降趨勢。

德倫澤克在該州公共衛生委員會去年11月至今的首次會議中表示，流感季節在全國和喬州 都提前開始，並於去年10月達到頂峰。自上周以來，在喬州公衛署跟踪數據的唯一地區亞特蘭大都會區，住院率下降了約60%。

儘管流感疫情 有所下降，但包括死亡在內的重症情況在全美範圍內仍高於過去幾年。到目前為止，這個流感季節，全美已有97名兒童死於流感，其中包括上周有六名。德倫澤克說，老年人和幼兒若感染流感最有可能變成重症住院甚或死亡。

RSV則通常會引起類似感冒的症狀，但若幼兒感染則與流感一樣可能引發重症。 德倫澤克說，RSV季節開始得早，並已在去年10月達到頂峰。

關於COVID-19也呈現下降趨勢。德倫澤克說，喬州老年人的住院率大約是去年同期的五分之一。死亡人數也有減少。

德倫澤克說，疫情的降溫顯示COVID疫苗和補強針正在發揮作用。但他也提醒，儘管感染風險降低，許多人仍是容易感染COVID的高危險群，全美現今每周仍有3000多人死於COVID。他呼籲「流感疫苗 和COVID補強針，對於高危人群仍然至關重要」。