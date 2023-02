反墮胎藥物訴訟 喬州檢察長支持

喬治亞州檢察長卡爾(Chris Carr)日前簽署支持聯邦法院受理的一項由反墮胎組織提起的訴訟。(檢察長網站)

喬治亞州檢察長卡爾(Chris Carr)日前簽署支持聯邦法院受理的一項由反墮胎 組織提起的訴訟。該組織試圖阻止美國食品和藥物管理局(FDA )於2000年對於某種墮胎藥物的批准。

FDA之前批准使用藥物米非司酮(mifepristone)和另一種稱為米索前列醇(misoprostol)的藥物,這類藥物主要用來終止10周以內的妊娠。

全美目前一半以上的墮胎是藉由藥物流產,上述案件可能決定該墮胎藥的未來。

美國婦產科學院(American College of Obstetricians and Gynecologists)長期以來一直在推動擴大這些藥物的使用範圍。

ACOG、美國醫學 協會(American Medical Association)、母胎醫學協會(Society for Maternal-Fetal Medicine,)和其他九個醫學組織也提交了一份關於此案的陳述,主張壓倒性的證據表明米非司酮安全有效。

最近,FDA不再要求民眾在零售店取得該藥物時需要完成認證程序。但此規則改變可能無法取代各州禁止墮胎的州法。這類的墮胎藥也可以通過郵寄獲得。

在該案件的法律簡報中,包括喬州檢察長卡爾和其他21個共和黨州檢察長表示,FDA批准米非司酮是違背了公眾利益。他們還說,此舉可能會破壞各州對墮胎法的執行。

預計美國德州北區地方法院(U.S. District Court for the Northern District of Texas)將很快就此案作出裁決。

與此同時,喬州最高法院則定於3月下旬,聽取該州針對富頓郡(Fulton)高等法院法官麥克伯尼(Robert McBurney),就喬州禁止懷孕六周後墮胎的法律上訴辯論。麥克伯尼在去年11月暫停了此一被稱為「心跳法案」的州法。