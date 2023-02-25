稅法變變變 今年報稅小心影響退稅　三角會計師事務所專家幫助解決稅務難題

美國三角會計師事務所創始人牛志文，在2022年於芝加哥舉辦的國際餐飲酒店用品博覽會演講。(本報資料照)

報稅季節已經開始，對於一般人來說，截止日期是4月18日，但在提交申請之前，需要瞭解2023年報稅的任何變化，因為今年有一些關鍵的扣除額不能扣除，可能會影響退稅的金額。這時便一定要有專業會計師量身打理稅務問題，由總裁牛志文率領的美國三角會計事務所(Triangle Accounting, Inc)，會給予全套專業稅務的服務。

總部位於北卡 州Cary市的三角會計事務所(Triangle Accounting, INC)，成立於2001年，服務面廣泛。該公司在總裁牛志文帶領下，舉凡華人 集中的美國各大城市社區，都設有分公司，近年來更將觸角伸向中國，方便專業服務華人的財稅問題。

據牛志文介紹，美國三角會計師事務所經過22年的發展，三角會計事務所已集團化發展，他們從北卡，發展到在全球金融中心紐約曼哈頓和法拉盛，及喬治亞州亞特蘭大 、加州洛杉磯、華盛頓州西雅圖、阿拉巴馬州伯明翰、德州達拉斯和北卡州夏洛特等都設有分公司。

他表示，該事務所擁有美中跨境財稅經驗和近百名資深會計師，為全球華人提供全面50州的專精業務。業務範圍涵蓋跨國公司在美國的公司註冊和解散、收併購、組織架構、資產評估、盡職調查、各類審計，公司在美國上市前的稅務諮詢、整帳、法律意見書代理，美中跨境公司和個人的財務、稅務諮詢和辦理等多項領域。服務客戶包括立達信集團、蘇美達集團、西北莜面村、紐約berk技術學校、銀河旅行社等。

其中，在中概股美國納斯達克上市的拓展上，去年8月和11月，在美國三角會計事務所牽線下，OLIO/ Wynnly INC、三八婦樂科技集團發起設立的康納公司，分別在紐約納斯達克上市。三角會計還在操盤3家中國企業到美國上市，準備工作進展順利，有兩家會可望今年上市。

這家會計事務所積極快速發展與其創辦人牛志文大有關聯，他身兼美中經濟文化協會執行董事，美國紹爾大學教授、校長中國事務助理、中國西安科技大學等四所大學的客座教授，同時還是多家大型企業、EB5項目公司、大型移民公司的美國財稅顧問。