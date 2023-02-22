北卡最安全小鎮 愛培科斯拔頭籌

愛培科斯(Apex)獲選為北卡最安全的小城鎮第一名。(該鎮臉書)

北卡 三角地區的愛培科斯(Apex)和霍利泉(Holly Springs)日前被選為北卡居民10萬人以下的最安全小城鎮。這兩鎮的暴力犯罪 率以及犯罪人均成本(crime cost per capital)均偏低。愛培科斯曾數度被時代雜誌(Time)和金錢雜誌(Money)選為全美最宜居之地第一名。

理財網站MoneyGeek指出，美國有超過5000萬人居住在3萬至10萬人口的小城鎮。小城鎮是否比大城市安全？該網站根據FBI所提供的犯罪統計數字，從可用數據的最新年份2021年，分析犯罪統計數據並量化犯罪成本，發現小城鎮的犯罪成本比大城市低42%。

從2020年到2021年，小城市的犯罪成本下降了5%，而有10萬以上居民的大城市的犯罪成本卻增加了6%。

該網站依據分析結果，發布美國最安全小城鎮排名第一的是紐約市郊的約克鎮(Yorktown)。北卡的前五名皆在三角地區，分別是名列全美39名的愛培科斯，58名的霍利泉，63名的Fuquay-Varina、89名的Morrisville、102名的Wake Forest。

根據2020年的人口普查 ，愛培科斯約有6萬2911人，69%為白人，7%為非裔，12%亞裔，3%為其他種族，9%來自兩個或更多種族。家庭收入中位數為11萬1435元，人均收入為5萬1370元。